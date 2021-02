Ze svého debutu v sobotu proti reprezentaci Finska byl Suchý nadšený, byť zápas s týmem ze země tisíců jezer nakonec nedopadl vítězně (Finové zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech).

„I když to výsledkově nevyšlo, moc jsem si zápas užil a byla to pro mě velká zkušenost,“ uvedl Suchý pro klubový web Škodovky s tím, že by si rád v budoucnu dres národního týmu oblékl znovu. „Musím na sobě makat dál, abych třeba někdy v budoucnu dostal další pozvánku,“ uvědomuje si mladý forvard, jenž si v letošním extraligovém ročníku připsal už 29 bodů (15 branek a 14 asistencí).