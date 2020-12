Odchovanec Suchý se do Plzně vrátil před sezonou z prvoligového Chomutova, když už v té minulé Indiánům v extralize vypomáhal. A zařadil se k nejproduktivnějším hráčům. V 19 zápasech si Suchý v elitní lajně Škody po boku Milana Gulaše a Tomáše Mertla připsal devět gólů a osm asistencí, což ho v týmu řadí na druhé místo hned za Gulaše.

„Filip je naším kmenovým hráčem a svým skvělým startem do letošní sezóny potvrzuje kvality, které jsme od něho očekávali. Podpisem smlouvy na další dva roky předpokládáme, že se Filip bude i nadále herně posouvat, neboť s ním počítáme na jednu z klíčových rolí v mužstvu," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Suchý se prý dlouho nerozmýšlel. „V Plzni jsem doma a v klubu moc spokojený, takže jsem rád, takže jsem se nemusel nijak rozhodovat a jsem moc rád, že tu zůstanu minimálně další dva roky," uvedl s tím, že nyní se může soustředit na aktuální výkony. „Daří se týmu a já jsem také přispěl nějakými body,“ prohlásil šikovný forvard.

Suchý, mj. účastník mistrovství světa hráčů do 18 let 2015 a o dva roky později i šampionátu dvacítek, pronikl do extraligového áčka v Plzni už v sezoně 2014/15, ale trvalé místo si nevybojoval a následně vyrazil zkusit štěstí do zámoří. V americké soutěži USHL odehrál za tým Omaha Lancers necelé dvě sezony. Po návratu do Evropy sbíral zkušenosti ve druhé švédské lize jako hráč Västerviks IK, aby v minulé sezoně Suchý už zase brázdil domácí kluziště ve službách Chomutova. V dresu Pirátů odehrál v první lize 56 zápasů s bilancí 15 gólů a 22 asistencí. Nyní na to navazuje v extraligové Plzni. Celkem 17 kanadských bodů řadí Suchého na osmé místo produktivity celé nejvyšší domácí soutěže.