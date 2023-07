Hokejistům Škody Plzeň se chýlí ke konci příprava na suchu, po níž bude následovat týdenní volno a od 24. července vyjede mužstvo poprvé na led.

Jan Schleiss tahá gumy. | Foto: hcplzen.cz

„Ještě neřeším, jak využiju týdenní volno, protože zatím pořád trénujeme. Uvidím, co vymyslíme,“ řekl ve videorozhovoru na klubovém webu kapitán plzeňské Škodovky Jan Schleiss.

Osmadvacetiletý útočník na rozdíl od některých spoluhráčů se nepřipravuje individuálně, ale se spoluhráči. „Letní suchou přípravu mám rád, je to příjemné a už dlouho je nedílnou součástí mojí kariéry. Jsem rád, že nemusím nic vymýšlet a že Jenda Snopek (kondiční trenér Škody Plzeň, pozn. aut.) mě dokáže připravit,“ těší Schleisse.

Hlavaj se těší na fanoušky Plzně. Zastavili mě i v Rize, říká gólman

Není však fanouškem výběhů na plzeňskou Homolku. „Obzvlášť na začátku přípravy mi vadí, protože běháme dlouhé intervaly, což je těžké, než si na to člověk zvykne. Ke konci přípravy už je to super, protože intervaly se zkracují, trénuje se víc do rychlosti a síly, což mě už baví,“ svěřil se.

Za necelé dva týdny se plzeňští hokejisté přesunou na led. První přátelský zápas odehrají 8. srpna ve Strakonicích proti Č. Budějovicím.

„Do nové sezony si přeju, abychom skončili lépe než minulý ročník (12. místo, pozn. aut.), krok za krokem se dostávali do vyšších pater, hráli nahoře a hlavně udělali úspěch.

Vyřazení mrzí. Cítili jsme, že přes Liberec můžeme přejít, říká kapitán Schleiss