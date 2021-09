Kromě nízké produktivity plzeňských útoků ale problém vidí i v prostupné defenzivě. „Potřetí jsme dostali čtyři góly. To bere sebevědomí všem hráčům, gólmanem počínaje, po posledního útočníka. Musíme zlepšit obě činnosti, zakončení i obrannou fázi,“ zdůraznil útočník.

Do Plzně přitom Bulíř přišel před sezonou z Liberce jako největší ofenzivní posila a náhrada za produktivní hvězdu Milana Gulaše. Jenže v přípravě gól nedal a mlčel i v úvodu nejvyšší soutěže.

„Dát dva góly a nezískat ani bod, to je snad úplně nejhorší. Své trefy bych hned vyměnil za tři body, potřebujeme je jako sůl. V tabulce musíme jít nahoru,“ je si vědom třicetiletý útočník.

A to Plzni konečně procitl očekávaný střelec Michal Bulíř, který obstaral oba góly Indiánů.

Výsledkem jsou tři porážky ze čtyř zápasů, jen šest vstřelených gólů a umístění v suterénu tabulky. Po čtyřech kolech to sice není důvod k panice, ale k zamyšlení rozhodně ano.

Indiáni zažívají jeden z nejhorších vstupů do extraligy za poslední roky. Nejsou produktivní a příliš inkasují.

Potřebovali by nutně urvat alespoň nějaké body, nejlépe všechny tři. Jenže hokejisty Škody Plzeň čeká v neděli zápas v Praze s nabitou Spartou.

