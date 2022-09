Škodovka minulé dva ročníky chyběla v play-off, když ztroskotala v předkole. Přišel radikální řez a Straka je přesvědčený, že urostlejší sestavu Indiánů čeká v extralize dobrá sezona.

„Změn bylo hodně, s Buldou (Bulířem) a Čerem (Čerešňákem) nám sice odešla spousta gólů, ale doufám, že i další hráči budou produktivní a fanoušci si hokej v Plzni užijí. Cílem je čtvrtfinále play-off,“ vyhlásil olympijský vítěz a světový šampion.

Do extraligy vstoupí Indiáni v pátek, kdy se v Plzni střetnou od 17.30 s Olomoucí.

Příprava na ledě začala pro Škodovku hrozivě. Ani dva sedmigólové nářezy vaše očekávání nenahlodaly?

Začátek byl špatný, ve hře byl malinko chaos a panika. Ale i když jsem normálně výbušný, tak jsem byl v klidu. Obměna týmu byla velká a bylo jasné, že bude chvíli trvat, než si hráči z různých zemí a lig zvyknou na nový systém. Důležité bylo, že kluci v tréninku makali a sami s tím chtěli něco udělat. A čas na to byl.

Kdy se výkony začaly lepšit?

Od turnaje v Bolzanu šly nahoru, herně si to sedalo, jen jsme dávali málo gólů. Důležité teď bude chytit úvod soutěže, který máme extrémně těžký. Začínáme doma s Olomoucí, jedeme do Vítkovic a pak hrajeme s Pardubicemi a Spartou. I tak je nutné bodovat, aby se tým nedostal pod tlak.

Podaří se to?

Herně to ještě není zdaleka stoprocentní a stále je na čem pracovat. Defenziva se sice zlepšila, ale jak už jsem řekl, v koncovce nám to drhne. Šance si vytváříme, ale dát gól je problém. Jako na turnaji v Bolzanu s Düsseldorfem. Padli jsme 2:4, ale měli jsme šancí na vítězství 9:2. Jen je proměňovat.

Během letní pauzy se kádr proměnil, nabral na výšce i síle. Je to znát?

Je to vidět především v útoku, kde k tomu přispěl hlavně Sam Bitten. Skvěle zapadl do týmu, v tréninku i v zápasech má neskutečné nasazení a pravý kanadský drajv. Umí přitvrdit, na ledě mluví, povzbuzuje spoluhráče a to chceme. Není ale sám. Dobře se ukazují i další noví hráči a soupeře by měl střet s Plzní bolet víc než předtím.

Po letech ale Škodovka nemá lídra, jakým byl Milan Gulaš nebo v minulé sezoně Michal Bulíř. Hráče, kteří táhli mužstvo svými góly.

To je fakt, ale to neznamená, že by nemohl někdo vyskočit. Ať Švéd Blomstrand, Honza Schleiss nebo Kody (Kodýtek), který měl špatnou sezonu, ale pořád to v něm je. Skvěle vypadá i Fiňák Rekonen. I kdyby ale nikdo nevylétl, tak to musíme urvat týmově a přísun bodů rozdělit mezi všechny lajny.

Není tak příliš odvážné vyhlašovat útok na čtvrtfinále play-off?

Vždycky musíte mít nějaký cíl a tím naším je postup do osmičky. Jsem přesvědčený, že na to máme.

Extraligové celky se předháněly v angažování posil. Který nejvíc?

Nejvíc asi nabily tým Pardubice, silní budou obhájci titulu z Třince, Sparta a hodně posilovala i Kometa. Bohaté kluby, čtyři pět, které by měly být vpředu. Pak budou následovat zbývající mančafty a extraliga nejspíš bude znovu nesmírně vyrovnaná.

Novým kapitánem Plzně je útočník a odchovanec klubu Jan Schleiss. Dal jste mu nějaké zásadní rady?

Honza je natolik zkušený, že radit nepotřebuje. V hokejovém životě toho zažil už hodně a za mě je to správný kapitán. Navíc v tom není sám. Pomáhat mu budou asistenti Honza Piskáček s Tomášem Mertlem, oba zkušení kluci.

Neobáváte se, že lidé v časech energetické krize a války za humny nebudou na hokej chodit v takových počtech jako dřív?

Těžko odhadovat, ale jsem optimista. V úvodu sezony to bude asi slabší, a to i tím, že fotbalová Viktorka hraje Ligu mistrů a v lize se pere o první místo. Ale je to jen na nás. Když budeme hrát atraktivní hokej, který se bude líbit, tak věřím, že lidé přijdou.

Extraliga 2022/23

Program HC Škoda Plzeň, 1. čtvrtina základní části:



1. kolo, pátek 16. 9. (17.30): Plzeň – Olomouc

2. kolo, neděle 18. 9. (16.00): Vítkovice – Plzeň

3. kolo, pátek 23. 9. (17.30): Plzeň – Pardubice

4. kolo, neděle 25. 9. (17.00, TV): Sparta – Plzeň

5. kolo, úterý 27. 9. (17.30): Plzeň – Karlovy Vary

6. kolo, čtvrtek 29. 9. (18.00, TV): Liberec – Plzeň

7. kolo, neděle 2. 10. (16.30): Plzeň – Kometa Brno

8. kolo, pátek 7. 10. (18.00): Kladno – Plzeň

9. kolo, neděle 9. 10. (16.30): Plzeň – Mountfield HK

10. kolo, pátek 14. 10. (17.00): Třinec – Plzeň

11. kolo, neděle 16. 10. (16.30): Plzeň – Litvínov

12. kolo, úterý 18. 10. (17.30): Plzeň – Ml. Boleslav

13. kolo, čtvrtek 20. 10. (17.30, TV): České Budějovice – Plzeň