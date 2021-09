Jenže k pohodě je před pátečním soubojem s jen o bod lepší Kometou Brno (začátek v 17.30 hodin) daleko. Na marodku k Viktoru Langovi, Filipu Suchému a Pavlu Musilovi přibyl obránce Vojtěch Budík, který po zásahu pukem do obličeje nedohrál předchozí zápas v Českých Budějovicích. „Vypadá to nadlouho,“ připustil trenér Václav Baďouček. Extraligová premiéra tak nejspíš čeká juniorského reprezentanta Vladimíra Kremláčka.

„Komplikace nás provází dlouho a stále se to nelepší. Snad obránce Lang by mohl výhledově zasáhnout do zápasu, ale u obou útočníků to zatím nepřipadá v úvahu,“ podotkl kouč Škodovky.

Přesto zápas s Kometou vyhlíží odhodlaně. „Dvakrát po sobě jsme bodovali. Bod urvaný na Spartě je dobrý, dva z Českých Budějovic i hra ještě lepší a je třeba na to navázat. S Kometou to bude těžký zápas, musíme se na to připravit a udělat maximum, aby tři body zůstaly doma,“ zdůraznil Václav Baďouček.