Svěřenci trenéra Petra Kořínka (na snímku) zakončili nekompletní sezonu na pěkném čtvrtém místě.

Jak moc mrzí, že sezona skončila předčasně před závěrečnými rozhodujícími zápasy?

Všechny nás to strašně mrzí, protože celoroční dřina přišla vniveč. Kluci poctivě makali, snažili se. Cítil jsem z nich, že mají touhu se v play-off probít daleko a že bychom bojovali o nejvyšší příčky. Je to pro nás katastrofa, nedá se nic dělat. Všechny sporty byly zastaveny, musíme se podřídit. Na druhou stranu zdraví máme pouze jedno.

Vy jste minulý rok trénoval juniorský celek. Je koučování dorostu v něčem jiné?

Kluci jsou i o dva roky mladší, ale víceméně je to hodně podobné. Hráči v juniorce už jsou nicméně silnější, takže ta práce musí být tomu přizpůsobena.

V první části sezony jste skončili první, nicméně i v nadstavbě jste se prakticky celou dobu drželi v první čtveřici. Je to povzbuzující, že jste drželi krok s těmi nejlepšími?

Určitě. Měli jsme v sezoně nějaké výpadky, ale tomu se nevyhnulo žádné mužstvo. Hráči z dorostu v určitých pasážích pomáhali i juniorům. Vše směřovalo k play-off. Konec základní části u nás gradoval, kluci hráli v dobré formě, bohužel… Je to velká škoda.

Přestože Plzeň v lize nehrála špatně, nebyli jste jako trenéři často spokojeni s přístupem hráčů či převedenou hrou. Na čem je nejvíce potřeba zapracovat do další sezony?

Kluci mají neustále na čem pracovat, je to práce na dlouhý běh. Občas se mi zápasy nelíbily, ale spíše převažovaly duely, kdy jsem byl s týmem spokojený. Já vždycky tvrdím, že i tým, který vyhrál, nemusel hrát dobře. Někdy zase prohrajeme, ale mančaft maká, bojuje a na dvaceti hráčích vidím velkou snahu se zápasem něco udělat. Kolikrát se stalo, že jsme hráče pochválili, přičemž jsme nezískali ani bod. Stoprocentně mají co zlepšovat.

Jaké máte plány? Kdy začnete budovat tým na novou sezonu?

Plány zatím žádné nemáme. Nikdo neví, kdy se bude moci opět začít. My de facto budeme budovat nový tým. V Třemošné jsme měli hodně hráčů, kteří by v Plzni neměli takové vytížení, ale na start příští sezony s nimi počítáme. Do kádru se zapojí i mladší kluci.