Ve čtvrtek už Martin Straka zase cepoval hokejisty plzeňské Škodovky. S trenéry chystal tým na páteční extraligové derby s Karlovými Vary. Předtím si ale generální manažer a spolumajitel klubu užil chvilku slávy. Na plzeňské radnici byl Straka, ikona českého hokeje, olympijský vítěz z Nagana, mistr světa a chlapík, který hokej v Plzni po návratu z NHL vytáhl na výsluní a pro Škodovku na jaře 2013 vystřelil mistrovský titul, vyhlášen Nejlepším sportovcem Plzeňského kraje uplynulého třicetiletí.

Martin Straka (vpravo) na vyhlášení s primátorem Plzně Romanem Zarzyckým. | Foto: Martin Pecuch

V anketě, kterou k 30. výročí vzniku uspořádala Nadace sportující mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem olympioniků a městem Plzeň, o tom rozhodli fanoušci. Straka získal ocenění v konkurenci dalších jedenácti osobností, světových hvězd. „Moc si toho vážím, ale místo mě by tu cenu mohl získat kdokoliv z nominovaných,“ prohlásil 51letý premiant, bývalý excelentní útočník, který se prosadil v NHL i v české reprezentaci. „Petr Čech, Filip Jícha, člověk, kterého strašně moc uznávám za to, co dokázal, Jarda Špaček, děvčata tenistky, Katka Emmons… To je plejáda skvělých sportovců,“ doplnil Straka.

Komu z nominovaných byste dal hlas vy?

Právě Filipu Jíchovi. V házené být nejlepší na celé planetě z malého Česka. Kluk ze země, v níž házená poslední tři desetiletí nepatří k tak úspěšným sportům. Nevozili jsme medaile a přesto to dotáhl na nejlepšího házenkáře světa, něco neskutečného.

Jenže jste vyhrál vy. Co o tom rozhodlo?

Filip (Jícha) je v Německu, holky cestovaly po světě s tenisem a já jsem v Plzni. Jsem vidět! (smích)

Porovnávat ankety je asi složité, že?

To se nedá. Beru to jako poctu od fanoušků, kteří hlasovali. Strašně moc si toho vážím. Je hezké, že mě lidi takhle vidí. Je to další motor do života, abych je nezklamal a to, co dělám, dělal dál, jak nejlépe umím. A nemusel se za to stydět. Ale já vždycky řadil týmový úspěch nad osobní a klidně bych ho za úspěch týmu vyměnil.

Po konci působení v zámořské NHL jste se vrátil domů. Je důležité, aby se úspěšní sportovci vraceli do rodného města?

Je to důležité. Mají zkušenosti, něco zažili, viděli a mohou to předávat dál. Ať už dětem, což je nejvíc, nebo i dospělým. Tím sport, kterému se věnovali celou kariéru, posouvají dál. Trend ve světě je nesrovnatelný. Je to dané financemi, zázemím. Třeba házená v Německu je někde jinde než u nás, hokej v Kanadě a Americe to samé. A zkušenosti získáte jen tím, že to ve světě poznáte a pak něco z toho aplikujete zde.

Zůstat u hokeje, to byla pro vás po konci hráčské kariéry jasná volba?

Určitě. Jak jsem skončil jako hráč, věděl jsem, že u hokeje chci nějakým způsobem zůstat. Měl jsem to štěstí, že jsem hned naskočil do klubového managementu v Plzni. Kdyby to nevyšlo, určitě bych se věnoval dětem.

Máte dvě dcery. Jak vám to s nimi na poli sportu šlo?

Když jsem se snažil holky naučit bruslit, vůbec se mi to nevedlo. Myslel jsem, že je přerazím, když nedokázaly pochopit, co jim říkám. Musel jsem to nechat na svém tátovi, který je to naučil. Na mě byl pes, na dcery ne.

Před sezonou jste prodal půlku hokejového klubu, což vám mimo jiné dovolilo se víc věnovat přípravě týmu. Být s hráči na ledě i v kabině.

Během kariéry si člověk na atmosféru v kabině, na její fungování zvykne, je tam šťastný. I když jsou těžké chvíle, které s mančaftem zrovna zažíváme, ale život není jednoduchý. A i když jsou v hokeji těžké časy, vždycky si s odstupem vybavíte ty hezké.

Vstup do nového sezony Škodovce nevyšel a vám asi přibyla spousta vrásek.

Není to jednoduché, člověk se s tím musí popasovat. Vždycky to chvíli vypadá, že se z toho dostáváme a pak zase spadneme zpět. Ale to k tomu patří. Každý den musíte dělat malé věci, postupně šplhat nahoru a já doufám, že to zlomíme.

Musí být člověk v takové situaci i dobrý psycholog?

Mám pocit, že mladí jsou dnes citlivější. Je to dané školou, i my rodiče jsme asi daleko měkčí, než byli ti naši. Bavil jsem se o tom i s Filipem Jíchou, jestli to vidí v Německu podobně. A Filip potvrdil, že je to stejné. Jak na mladé dolehne nějaký tlak, neunáší to. Přitom s námi se nikdo nepáral. Já odešel v 19 letech do Ameriky, Filip v podobném věku také zmizel do zahraničí. Dostávali jsme zabrat, a buď to vydržíte, nebo ne. Dnes je to jiné. Nejsme úplně hodní, to zase ne, ale slevit jsme museli.

Porážky ale nejspíš nesete stále špatně.

Když se nevede, tak moc nespíte, snažíte se vymyslet, jak to zlomit, co udělat jinak. Když na tom člověku záleží, má to pořád v hlavě a snaží se s tím něco dělat. Kdo je flegmatik, zůstává v pohodě, je mu to jedno. Já bohužel takový nejsem.

