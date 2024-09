Pro hokejisty Škody Plzeň končí ve středu půlroční půst, úvodním zápasem ve Vítkovicích (začátek v 17.30) otevřou nový ročník extraligy. Do nejvyšší soutěže vstoupí Indiáni s novým trenérským štábem vedeným zkušeným koučem Josefem Jandačem, novou dvojicí brankářů, s obměněným hráčským kádrem i s vírou, že zlomí prokletí posledních sezon. V těch Plzeňští vypadli z play-off vždy už v předkole, čtyřikrát po sobě. Teď chtějí víc.

Doufá v to, i generální manažer klubu Martin Straka.

„Zvlášť poslední dvě sezony byly špatné a teď věřím, že to bude lepší. Pro nás bude strašně důležitý začátek soutěže, kluci musí získat sebevědomí, aby byl klid. Nesmí být hned zkraje soutěže stres. A i celkově bych si přál být v klidném středu tabulky,“ prohlásil ostřílený hokejový bard, světový šampion, olympijský vítěz, který Plzeň vytáhl až k mistrovskému titulu.

Alespoň navenek vypadá klidnější, než v předchozích dvou letech, kdy byl součástí realizačního týmu a ovlivňoval průběh tréninků a ze střídačky řídil tým při zápasech.

„I trenér Pepa Jandač mi říká, že jsem po ránu nějak vyžehlený. Aby ne, když zase normálně spím. Nervozita je na někom jiném,“ podotýká s úsměvem Martin Straka.

Jste přesvědčený, že výrazně obměněné mužstvo Škodovky je silnější oproti minulým sezonám?

Tým se určitě posílil. Oba brankáři Hrenák s Malíkem vypadali celou přípravu skvěle, v obraně jsme to zase trochu zvedli do výšky a váhy. Přišli urostlí Merežko s Rubinsem, takže nejsme úplně malí. Do útoku jsme získali například zámořské kluky Lallancetta či Archambaulta a oba se rovněž ukazovali dobře. Jsem rád i za Dominika Simona, že uspěl ve zkoušce a v přípravě ukázal, že hokej hrát umí a je to jen o tom, aby byl v pohodě a fit. A zase se budu opakovat, strašně důležitý bude vstup do soutěže. Aby se tým neplácal někde vzadu. Tím nechci říct, že budeme první nebo druzí, ale abychom byli někde kolem sedmého, osmého místa.

Po čase, kdy se na plzeňské střídačce střídali trenéři s vazbou na klub, vede tým nové trenérské trio, v němž Josefu Jandačovi sekundují Jiří Veber a Václav Pletka. To byl záměr sáhnout po kouči zvenčí, renomovanému s velkými zkušenostmi, který vedl i národní tým?

Měl jsem vybranou nějakou škálu trenérů, Josef Jandač nebyl jediný, ale zase pro mě byl prioritou číslo jedna. Má toho spoustu za sebou a já věřil, že týmu dá nějaký směr. Je to pracovitý člověk, má velké renomé a obrovský respekt veřejnosti i hráčů. Čekal jsem na něho dlouho, ale jsem rád, že jsme ho získali.

Natolik jste byl přesvědčený, že Josef Jandač dokáže Plzeň pozvednout?

Stál jsem o něj, ale chápal jsem, že je v nějaké osobní situaci. S Josefem Jandačem jsme byli v neustálém kontaktu a nějakou deadline jsme tam měli. Kdyby to nevyšlo, měli jsme plán B i C. Ale opakuji, jsem rád, že to dopadlo zrovna takhle.

Plzeň má za sebou povedenou přípravu s osmi výhrami z devíti zápasů. Je to důvod k optimismu před vstupem do soutěže?

Tohle se strašně špatně hodnotí. Některý z hráčů je tréninkový kůň, někdo zase zápasový. Rozdíl byl i v přípravě jednotlivých mužstev. Někdo trénoval víc, jiný míň, někdo postavil proti nám lepší mančaft, někdo horší. Takže výsledky nejsou zase tak vypovídající. Samozřejmě každá výhra je pro tým pozitivní a kluky povzbudí, ale to důležité začne až teď v extralize.

V minulé sezoně se Škodovka trápila v koncovce, dát gól byl problém a tým si často nepomohl ani v přesilovkách. Našli jste nějaké střelce?

V přípravě kluci góly dávali, tak věřím, že se to posunulo k lepšímu. A to i v přesilovkách, kterým se v tréninku věnuje hodně Venca Pletka. V uplynulé sezoně na tom pracoval v Mladé Boleslavi, a ta měla jedny z nejlepších početních výhod v lize. Ale víc by asi herní projev týmu měli posoudit trenéři, kteří tým vidí téměř každý den. Já tam s nimi teď zase tolik nejsem, protože řeším jiné záležitosti.

Vám každodenní trenérská práce s týmem, hráči nechybí?

Ne, to vůbec. Jsem rád, že mám klid. (smích) V průběhu přípravy jsem chodil pouze na zápasy, na tréninku jsem se byl podívat snad jednou.

Startuje extraliga v zemi mistrů světa. Přeskupily se v soutěži síly, nebo budou znovu dominovat tradiční favorité Pardubice, Sparta či pětinásobní šampioni z Třince?

Favorité jsou stále stejní, a tak to nějakou dobu ještě bude. Ale i týmy za nimi trošku posilovaly, každý do toho dal zase víc peněz a myslím si, že to soutěži jen pomůže a liga bude bude zajímavá.

Souhlasíte, že Škodovka by po dvou nepovedených sezonách, kdy do předkola play-off proklouzla jen tak tak a pak rychle skončila, potřebovala zabrat, získat si lidi a přitáhnout je na hokej?

To je nutnost. Jak jsem už řekl, minulé dvě sezony byly hodně špatné a teď děláme maximum, aby to bylo lepší.