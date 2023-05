Nic nebude jako dřív. V hokejové Škodě Plzeň se změnila struktura vlastníků.

Martin Straka na tiskové konferenci. | Foto: Deník/Petr ERET

Je to pro mě krásný den, prohlásil Martin Straka přesto, že už není jediným majitelem hokejové Plzně. Že se o klubové akcie nově dělí se společností Autocentrum Šmucler.

Říkáte pěkný den, ale vždyť jste přišel o půlku klubu.

To jsem chtěl. (smích) Už dlouho jsem hledal silného partnera, povedlo se a já jsem za to moc šťastný. Tím spíše, že jde o pana Šmuclera. Jednali jsme přes čtyři měsíce, poslední dobou hodně intenzivně.

V nově zapsané společnosti HC Škoda Plzeň jsou podíly rozdělené půl na půl. Kdo bude mít při řízení klubu rozhodující slovo?

Vždycky se dohodneme. Nad tím nyní nepřemýšlím. Teď je spousta dalších věcí, které chceme zlepšit, abychom se dostali sportovně výš, zase do play-off. To se nám poslední sezony nevedlo.

Byla majorita předmětem zmíněných jednání?

Chviličku. Ale nakonec jsme se shodli, že tahle podoba bude nejlepší.

Co bylo hlavním motivem prodeje? Možnost soustředit se víc na řízení sportovní oblasti, na hokej?

Po 15 letech, kdy jsem musel zvládat ekonomiku i sportovní část, toho bylo už dost. Byl jsem maličko unavený. Chtělo to nový náboj. A já se chci věnovat hlavně hokeji. To je to, co umím nejlépe. Chci být s áčkem na ledě, věnovat se kabině. Ještě uvidíme v jaké pozici.

Odrazí se vstup silné společnosti v navýšení rozpočtu?

Pochopitelně to chceme. Nebudeme si nalhávat, hodně věcí se odvíjí od financí, od výše rozpočtu a platů hráčů. Poslední dobou to byla hektika, řešila se spousta technických věcí, teď se začneme věnovat ještě dalšímu posílení týmu.

Když ne přímo částkou, alespoň o kolik procent by se měly finance na extraligu zvýšit?

Nějaká dohoda je. Představu máme, že rozpočet by měl jít nahoru o deset až patnáct procent. Přitom moc děkuji Škodovce, která má zájem pokračovat v pozici generálního partnera. Příští rok smlouva doběhne a budeme jednat o prodloužení. To je pro nás klíčový hráč v klubu. K tomu začnou jednání s dalšími partnery, sponzory.

Znamená to, že kromě už představených posil byste rádi do kádru získali ještě další hráče?

Tým máme sice z 90 procent hotový, ale jsme si vědomi, že pokud se chceme posunout výš, musíme získat rozdílového hráče, střelce. V Česku ho nenajdeme, a tak hledáme v Kanadě, USA nebo Švédsku, Finsku. Máme vytipované konkrétní hráče, potřebujeme vybrat toho ideálního. Ještě je čas. V zámoří i na severu sezony teprve končí, takže máme ještě nějaký prostor. Šance, když vezmete někoho se zkušenostmi a body z těchto soutěží, je předpoklad, že bude úspěšný i v extralize.

Hráči, kteří nově přicházejí do Plzně, to je směs zkušenosti a mládí.

To byl náš cíl. Poslední roky byl náš tým hodně mladý, teď jsme chtěli přivést i kluky, kteří něco dokázali a mají za sebou. Jako třeba Kuba Lev, Petr Jelínek. Aby nám i mladé kluky vychovávali. Chceme mix zkušenosti a mládí, aby kabina byla silná, bylo v ní více vůdčích typů. A nezůstávalo to jen na Schleissíkovi (Jan Schleiss) s Piskym (Jan Piskáček), protože Kody (Petr Kodýtek) odchází do Finska.

Dotknou se změny ve vlastnické struktuře i personálního obsazení dalších úseků v klubu?

Ruda Matějka končí po nějaké společné dohodě na postu obchodního manažera. Teď je to otázka víc na pana Šmuclera, snažíme se najít vhodného kandidáta. Uvidíme, jsme na zimáku každý den. Honza Šmucler se tomu věnuje nejvíc.

Nová éra v hokejové Škodovce. Půl klubu má Straka, půl nově Autocentrum Šmucler