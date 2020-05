Martin Straka toho má s Jaroslavem Špačkem hodně společného.

Spolu vybojovali zlato na olympiádě v Naganu, prvenství na mistrovství světa a také historický extraligový titul pro Plzeň, kde také společně ukončili své excelentní hráčské kariéry.

Poté spolupracovali při dirigování týmu Škodovky a teď se před dvojicí zkušených matadorů a parťáků otvírá další velká výzva.

Straka se Špačkem byli výkonným výborem českého hokeje potvrzeni do funkcí asistentů reprezentačního trenéra Filipa Pešána pro období 2020 až 2022.

Dvouletá smlouva, na níž se s vedením svazu domluvili, zahrnuje mimo jiné mistrovství světa 2021 v Minsku a Rize, zimní olympiádu 2022 v Pekingu a mistrovství světa 2022 ve Finsku.

„Jsem přesvědčen, že se podařilo sestavit silné vedení, které se může opřít o trenérské úspěchy, vynikající hráčskou minulost a respekt,“ uvedl v tiskové zprávě prezident českého hokeje Tomáš Král.

Straku se Špačkem si do realizačního týmu vybral už předtím jmenovaný hlavní kouč Pešán, který u reprezentace střídá Miloše Říhu.

„Jsem velmi rád, že kolegové na moji nabídku kývli. Jde o hokejové osobnosti, které mají za sebou úspěchy jak na ledě, tak na střídačce nebo v managementu. Nepochybuji, že naše spolupráce bude fungovat, protože máme velmi podobný pohled na hokej,“ prohlásil Pešán.

V realizačním týmu pokračuje dlouholetý hráč NHL, medailista z olympijských her a mistrovství světa Petr Nedvěd, generální manažer reprezentace od roku 2018.

Jestliže 45letý Špaček pomáhal už předtím u reprezentace Vladimíru Růžičkovi, Vladimíru Vůjtkovi a Josefu Jandačovi, pro o dva roky staršího Straku jde o premiéru.

„Bude to pro mě nová zkušenost, na kterou se těším. Naším úkolem bude Filipovi poskytovat podporu, aby to fungovalo. Je to úspěšný trenér a my doufáme, že budeme úspěšní i v národním týmu,“ komentoval na webu HC Škoda Plzeň jmenování do nové funkce Straka.

„Jarda Špaček má v tomhle ohledu více zkušeností, já jsem nováček. Chtěl bych týmu předávat dobrou náladu a ukázat klukům ofenzivní věci. Myslím, že to bude moje úloha. O rozdělení rolí ale rozhodne Filip. Určitě si k tomu ještě sedneme,“ podotkl generální manažer plzeňského klubu.

Návrat k reprezentaci vítá i Špaček. „S Filipem Pešánem se známe ještě z doby, když jsem byl u nároďáku za Pepy Jandače. Byl jsem přesvědčený, že to do nároďáku seniorské reprezentace dotáhne. Teď se obklopil, když to tak řeknu, mladými kluky jako jsem já, Martin a Petr. (smích). Je to hodně i o respektu hráčů směrem k nám a našem respektu k nim. Věřím, že všechno bude klapat,“ prohlásil někdejší obránce, který v plzeňském klubu působí jako poradce a jeden z asistentů trenéra Ladislava Čiháka.

Špačkovou podmínkou bylo, aby k hokejovému nároďáku šli společně se Strakou.

„Je to pro mě důležité. Můžeme komunikovat přímo v klubu,“ uvedl zkušený matador, který stejně jako Straka působil dlouhé roky v NHL.

„Pro Martina to bude něco nového, jiného než v klubu. Musíme si udělat přehled o hráčích a rovněž kontaktovat předchozí trenéry, abychom navázali na jejich práci. Byl vidět posun a na ten chceme navázat. Takže určitě zavolám Karlu Mlejnkovi a pobavíme se o becích,“ uvedl odborník na defenzivu.

A nebudou noví asistenti při skládání národního týmu upřednostňovat hráče z Plzně?

„To vůbec. Nároďák je o nejvyšší úrovni a hráči si to musí zasloužit. Buď na to ten kluk má, nebo ne. A pak je jedno, odkud je,“ uvedl Martin Straka.

„Důležité je i jádro týmu, které se vytvoří během sezony z evropských hráčů. Turnaje Euro Hockey Tour jsou šancí vyzkoušet i nové kluky, abychom viděli, jestli na nároďák mají. Mistrovství světa je pak ještě o level výš. Když někdo vyskočí, proč ho nepodpořit. A když bude z Plzně, proč ne (smích). Všichni ale teď mají stejnou startovací čáru,“ přidal se Jaroslav Špaček.