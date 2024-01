Gólman plzeňské Škodovky mluví o počtu startů v extralize i o horké premiéře a připouští, že nuly nejsou jen o něm.

Dominik Pavlát ve střehu. | Foto: hcplzen.cz

Zápas co pár dní. Zkraje roku pokračuje v hokejové extralize divoká jízda. V pátek udolala plzeňská Škodovka doma Vítkovice 2:1, poté v neděli znovu na vlastním ledě padla s Kometou 2:3 a ve středu se do třetice představí před svými fanoušky.

Domácí trilogii zakončí Indiáni utkáním s Českými Budějovicemi, souboj jedenácté Plzně s šestým Motorem v rámci dohrávaného 29. kola začne v Logspeed CZ Aréně v 17.30 hodin.

Minulé dva duely hájil plzeňskou bránu Dominik Pavlát. „S Vítkovicemi, které jsou v tabulce pod námi to byl duel o šest bodů a výhra byla hodně důležitá. Následně Kometa ukázala, že je trochu jinde než my. Přehrávala nás, vytvořila si spoustu šancí, a o to víc mrzí, že i tak jsme sahali po nějakém bodu, ale nakonec jsme to nedotáhli,“ litoval těsné porážky 24letý gólman.

Indiány v bráně znovu držel. Třeba ve druhé třetině se famózně přemístil proti jedné ze soupeřových ran. „Předcházela tomu křižná přihrávka, já jsem se nějak roztáhl, puk mě trefil do ramene, ještě se odrazil od tyčky, ale obránce ho z brankové čáry vyhodil ven. Takže spíš šťastný zákrok,“ říkal Pavlát, který jen nedávno zaokrouhlil počet startů v nejvyšší soutěži na sto.

„Jsem za to ohromně rád a těší mě, že jsem tolik šancí dostal. Je to samozřejmě hezký milník a pobídka do budoucna,“ okomentoval Pavlát čerstvou stovku.

Osobní statistiky ale zvlášť nesleduje. „Sice jsem tušil, že by stovka mohla v téhle sezoně padnout, ale nevěděl jsem kdy. A to ani před tím zápasem v Olomouci, kdy to přišlo,“ uvedl.

Škodovce duel na Hané nevyšel, prohrála 3:7 a Pavlát šel do brány až v 28. minutě, kdy za stavu 0:4 střídal parťáka Samuela Hlavaje, ale porážku neodvrátil.

V extralize působí přes pět sezon, jeho premiéra v ročníku 2017/18 v brance Chomutova zrovna proti Plzni byla ale hodně horká. „Samozřejmě, že si ten zápas pamatuji,“ podotkl Pavlát.

Aby ne. Inkasoval už po 20 vteřinách, hned poté poslal puk mimo mantinely a byl vyloučený. V brance vydržel 26 minut, než byl po čtvrtém gólu střídán. Piráti ale nakonec zápas s tehdejším lídrem soutěže vyhráli v prodloužení. „Konec dobrý, vše dobré,“ pousmál se Dominik.

Od té doby se vypracoval mezi brankářskou elitu. Za Škodovku chytá třetí sezonu a patří k oporám. Úspěšnost zákroků 92,8 procenta drží rodáka z Tábora mezi gólmany napříč soutěží na druhém místě. Navíc v sezoně už třikrát uhájil čisté konto a celkem si v extralize připsal deset vychytaných nul.

„Je to pěkný číslo, i když čisté konto není jen o mně, ale i o hře týmu. Když mančaft šlape, tak se k té nule dostanete snáz a za to jsem klukům vděčný,“ uvedl Pavlát, který si nulu užil i při startu za národní tým na listopadovém Karjala Cupu.

A co očekává od nacházejícího střetu s Českými Budějovicemi?

„Přijede znovu tým z horních pater tabulky, takže čekám parádní hokej a doufám, že doma tentokrát potěšíme naše skvělé fanoušky vítězstvím,“ prohlásil Dominik Pavlát.

Budějovický Motor tažený explzeňskou dvojicí koučů Ladislav Čihák, Jiří Hanzlík naposledy v neděli porazil doma Karlovy Vary 3:0.

