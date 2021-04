Po devíti letech, z toho poslední tři v roli hlavního kouče. Jenže poté, co Škodovka vylétla z extraligového play-off už v předkole, vedení klubu s trenérem Čihákem i asistentem Jiřím Hanzlíkem neprodloužilo smlouvu.

„Měl jsem chuť pokračovat i dost energie. V Plzni se tvoří nový tým, kabina, s kolegy jsme to někam dotáhli a chtěli jsme na to navázat. Ale respektuji, že nabídka nepřišla,“ prohlásil Čihák. „Stoprocentně odcházím nerad, ale určitě ne ve zlém. Vždyť jsem v Plzni prožil devět skvělých let,“ zdůraznil záhy teprve čtyřicetiletý kouč.

Zasáhlo vás, když jste se dozvěděl, že s vámi klub dál nepočítá?

Byla to rána. Přestože byl mančaft mladý a kvůli zraněním popadaný, tak jsme základní část zvládli a s 91 body jsme uhráli pátou příčku. Nechci se za to schovávat, sezona se hodnotí podle play-off, ale je třeba respektovat okolnosti i soupeře. Olomouci se uzdravili hráči, čapli první zápas, my jsme se nechytli a vypadli jsme. Bohužel. Stále to mrzí, zklamání je velké, ani výkon nebyl optimální, ale pojďme být féroví. Ve sportu přece není nikde psáno, že první vyhraje pokaždé s posledním.

Nepřispěl jste k odvolání trochu svým prohlášením po rozhodující třetí porážce v Olomouci, že neúspěch jde za trenérem?

Já to tehdy udělal záměrně. Nechtěl jsem dopustit tlak na hráče, na klub. Navíc je za tím asi i kus pravdy, jsem za výsledky zodpovědný. A toho neúspěchu jsem byl plný, strašně mě to mrzelo, ale chtěl jsem to držet od kluků dál. Možná se toho ale lidi chytli a ukončilo se to.

Udělal byste v soubojích s Olomoucí zpětně něco jinak? Změnil taktiku, sestavu?

O tom, co mělo být jinak se hodně mluvilo. Jasně, že člověk přemýšlí, má něco v hlavě, jenže realita to převrátí. Když jste sedm minut u soupeře v třetině, nic z toho, a oni jednou ujedou a vedou 1:0, tak na ně pak těžko můžete čekat ve středním pásmu. My jsme to byli, kteří stále něco doháněli. Ani v jednom utkání jsme nevedli. Navíc jsme si nepomohli v přesilovkách. To nás zradilo, stejně jako fauly, kterých jsme se nevyvarovali.

Nakolik k rychlému konci v play-off přispěl fakt, že chyběly góly zkušených hráčů včetně lídra Milana Gulaše?

Znát to bylo, a i ti kluci to věděli. Jestli jste sledovali čtvrtfinále Olomouce se Spartou, tak ti rozdíloví kluci Řepík, Horák, Košťálek, Sobotka byli vidět. K postupu Sparty vedl skvělý výkon celého týmu, ale podpořený zkušenými borci.

Během základní části se hodně spekulovalo o možném odchodu Gulaše, gólmana Frodla a dalších hráčů. Doléhalo to na tým?

Celá sezona byla specifická. Končilo hodně hráčů, nejen Milan nebo Frodlík. Možná, že z toho červíček v hlavě měli. Nebylo by divu, ale to je otázka spíš pro ně. Ale obecně to v covidových časech nebylo jednoduché. V říjnu se řešilo, zda budeme nebo nebudeme hrát. Snižovaly se peníze hráčům, realizačnímu týmu. Martin Straka (generální manažer) zdůrazňoval, že musíme hlavně ekonomicky přežít. Nakonec to dobře dopadlo a přežili jsme s 91 body.

Do Plzně jste přestoupil ze Sparty. Jak na začátky vzpomínáte?

Do Škodovky jsem přišel zrovna v sezoně, kdy áčko vyhrálo titul. Převzal jsem mladší dorost a ten rok jsme skončili na mistrovství ČR druzí. Byli u toho současní hráči áčka Kodýtek, Kantner, Kaňák, Suchý nebo Vracovský. Na ty dva roky u mládeže vzpomínám rád. I na kolegu Vláďu Vimra, Plzeňáka, který mi zpočátku hodně pomohl.

A následně v listopadu 2014 přišla nabídka jít k áčku Indiánů.

Toho jsem si strašně vážil, i když to bylo v rozporuplné době. Od áčka začátkem listopadu vyhodili Milana Razýma a tým jsme převzali s Michalem Strakou. Dostali jsme se do předkola play-off, ale tam jsme vyhučeli s Mladou Boleslaví. Další sezona byla už úspěšná. Až v semifinále jsme ztroskotali na Spartě a brali jsme bronz. Jenže hned další rok byl vyhazovací. Odvolali Michala i mě, ale dvě hodiny poté mě vzali zase zpátky. To je na dlouhé povídání.

Takže když plzeňskou misi shrnete, co vám vychází?

Devět krásných let. Plzeň mi dala strašně moc a vzpomínat budu jen v dobrém. Jsem rád, že jsem tu mohl mít tři bronzy s áčkem a stříbro s dorostem. Co by za takovou bilanci jiné organizace daly. A to plzeňský klub není nijak movitý. Měli jsme to postavené na pár lidech, zato bylo v týmu hodně mladých hráčů. Přesto jsme hráli i Ligu mistrů a dostali se až do semifinále. Za ty úspěchy jsem rád.

Mrzí ještě stále předloňské vyřazení s Třincem v semifinále?

Vysloveně mě to se*e., nebudu slušný. Tam jsem s kolegy cítil, že kdybychom to zvládli, tak mančaft byl tak nastartovaný, že tu zlatou medaili bychom pro Plzeň udělali. Je to velká škoda a byli jsme hodně blízko.

Bylo loučení s týmem, v němž byla řada hráčů, které jste vedl prakticky od dorostu, o to emotivnější?

Ano, bylo to hodně emotivní a došlo trochu i na slzy. A když si na rozlučku vzpomenu, je to stále ve mně silné.

Čeho si nejvíc považujete?

Asi toho, kolik mladých kluků jsme dotáhli do velkého hokeje. Není to ale jen zásluha trenérů, ale i jejich rodin. Nejdřív je musíte vychovat, přitáhnout do áčka, dát jim šanci, roli, kterou musí skousnout, a taky musí zůstat zdraví. Tím, že jsme hráli nahoře, tak odpadly nesmyslné výměny a oni hokejově rostli. Plzeňští kluci. Tak jsem to chtěl. Myslím, že v tomhle ohledu jsme s kolegy odvedli fakt kus dobré práce.

Jaké bylo spolupracovat s osobnostmi jako Martin Straka, Tomáš Vlasák či Jaroslav Špaček?

Stráča, Vlasi, Špágr jsou hokejové legendy a jen výčet jejich úspěchů je ohromující. Jsou to ale lidé na svých místech, pokorní, oddaní hokeji a klubu. Respektovali jakoukoliv moji funkci, ať už asistenta nebo hlavního trenéra, a pro mě to byla velká škola.

Ani jako mladý trenér jste neměl problém si prosadit své hokejové názory?

Ne. Ve Stráčovi i dalších jsem sice měl těžkou oponenturu, ale vše probíhalo ve férové atmosféře. Nikdy jsem nepocítil, že by se povyšovali. Vždy jsme došli k nějakému závěru a bylo jedno, z čí hlavy ta myšlenka vyšla. Ale chtěl bych zmínit i Michala Straku, což je taky skvělý trenér. Jirku Hanzlíka, s nímž jsme to táhli minulé tři sezony. Obrovsky jsme si sedli a budu rád, když se někde na střídačce zase sejdeme. Nebo Rudu Pejchara, trenéra gólmanů, a další členy realizačního týmu.

Říkáte, že plno mladých hráčů jste posunul výš. Jak jste se za minulé roky změnil vy jako trenér?

Možná jsem změnil přístup k těm klukům. Jako trenér mládeže jsem byl přísný a teď mám více zkušeností i nadhled. Navíc z dětí, kterým kontrolujete žákovské, jsou najednou dospělí chlapi, co budou mít rodiny. Takže s nimi jinak mluvím, ale v důslednosti, s níž vyžaduji odvedenou práci v tréninku i v zápasech, tam budu pedant dál. Obecně vás formují lidé okolo a i v tomhle mi působení v Plzni dalo strašně moc.

Neměl byste třeba ubrat na hlasitosti svých projevů k hráčům v kabině, jak nedávno v rozhovoru naznačil Vojtěch Němec, nyní hráč Komety?

Respektuji vyjádření hráče přes média, ale za sebe říkám, že co se stane v kabině, tam musí také zůstat. Osobně jsem se toho vždy držel. A od Vojty mě to zamrzelo, protože zrovna vůči němu mám čisté svědomí. A že jsem někdy příliš hlasitý? Jsem emoční člověk a neumím skrývat, když mě něco štve nebo mám radost. A když hráči nedělají, co mají, já to vidím, tak mě to naštve a dám to najevo. Ale zase když se snaží a jen jim to nejde, tak to dokážu pochopit a přejdu to.

Dáte si teď od hokeje nějaký čas pauzu nebo se budete intenzivně rozhlížet, co dál?

Nechci pauzu, nejsem unavený! To jsem říkal i Martinovi Strakovi s Tomášem Vlasákem na pohovoru. Těšil jsem se na další práci, na nový mančaft, který se rodí. Že u toho nebudu, je rozhodnutí vedení. Takže nechci oraz od hokeje a jdu dál. Mám své cíle, asi i ambicioznost. Pokud to půjde a umožní mi to hokejové prostředí, chtěl bych pokračovat.

Možnost, že byste zůstal v Plzni, byť v jiné pozici, nepadla?

To vůbec. Možná i proto, že při prvním sezení s Martinem Strakou jsem naznačil, že nevím, jakým přínosem bych pro klub v jiné pozici byl. Mládežničtí trenéři byli podepsaní a bylo by nefér brát někomu práci. Kdyby mi ale nějaké místo nabídli, tak bych o tom uvažoval. Domluvili jsme se ale takhle a já po devíti letech v Plzni končím.

Hráči mají své agenty, kteří pro ně hledají uplatnění. Jak postupují trenéři?

Spousta trenérů, zvlášť těch špičkových, má agenta, a potom možná práci dostávají snadněji. Nevím. Já ho nemám, nikdy jsem to neřešil. Moje chyba, možná ponaučení. V minulých letech jsem měl v hlavě jen Plzeň a to, abych odváděl co nejlepší práci.

Co kdyby přilétla nabídka převzít některou z mládežnických reprezentací, lákalo by vás to?

Pokud by přišla, tak bych se nad tím stoprocentně zamyslel. Je to trochu jiná práce než na klubové úrovni, a je to zase vyšší úroveň. Reprezentovat, hájit národní barvy, nosit české dresy je čest. Tak to vnímám, ale to je jen kdyby.

A rýsuje se před vámi nějaká reálná možnost?

Mám jednu vážnou nabídku a tento týden budu jednat. Pokud se domluvíme, strašně bych se na tu práci těšil. Jsou tam lidi, se kterými se znám a chtějí mě, toho si nesmírně vážím. Chci dál pokračovat v tom, co jsem si předsevzal. Nechci pendlovat, mám rád koncepční práci. Jako ve fotbalových velkoklubech, kde manažeři, trenéři působí třeba dvacet let v kuse a funguje to. K tomu vzhlížím.

Že by si vás spolužák z hokejových studií Filip Pešán vytáhl do Liberce? O což konečně stál i před devíti roky, kdy jste ale dal přednost Plzni.

Filip udělal v Liberci spoustu práce, ale teď má jako hlavní kouč reprezentace jiné starosti a obrovskou odpovědnost. Čeká se na úspěch národního týmu a když ho neudělá, sesype se to na něj. Ale je fakt, že před lety laso z Liberce přiletělo, ale já se tehdy rozhodl pro Plzeň. Byla první, já to slíbil a jednoduše dodržel.

Můžete alespoň prozradit, zda se jedná o nabídku z extraligy?

Ano, je to v extralize.

BRONZOVÉ SEZONY

2015/16

Trenéři: Michal Straka, Ladislav Čihák

4. místo po základní části

play-off, čtvrtfinále: Plzeň – Olomouc 4:1 (na zápasy)

semifinále: Plzeň – Sparta 2:4

2017/18

Trenéři: Martin Straka, Ladislav Čihák

1. místo po základní části (107 bodů)

čtvrtfinále: Plzeň – Olomouc 4:1

semifinále: Plzeň – Kometa Brno 1:4

2018/19

Trenéři: Ladislav Čihák, Jiří Hanzlík

3. místo po základní části, čtvrtfinále: Plzeň – Olomouc 4:3

semifinále: Plzeň – Třinec 3:4