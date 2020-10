Tým Škody Plzeň se tak v rámci osmého kola extraligy představí v pátek od 18 hodin na ledě Komety Brno. Zápas se odehraje bez diváků a přenáší ho O2 sport.

Zatímco pro průběžně druhou Škodovku jde o šestý duel v dál hodně zvláštní sezoně, Kometu čeká po prodělané karanténě premiéra. I bez jediného utkání je však moravský celek v tabulce paradoxně předposlední, protože nejhorší Litvínov drží u dna po dvou porážkách rovněž s nulou na kontě skóre 5:10. „Zatím jsme bodovali v každém utkání, naposledy jsme vyhráli v prodloužení ve Vítkovicích. Takže jsme rádi, ale Kometu nemůžeme ani náhodou podcenit,“ prohlásil před cestou na Moravu 22letý plzeňský obránce Vojtěch Budík (5 zápasů, gól + 2 asistence).

Jak se dá nachystat na soupeře, který ještě nehrál?

Sice nějaký čas nehráli, ale obecně jde říct, že Kometa má hodně zkušený tým, kvalitní hráče, dobré bruslaře, a na to všechno se musíme připravit. Před zápasem si dáme video, trenéři nám soupeře rozeberou a vlítneme na ně.

Nahrává vám, že Brno muselo deset dní stát a Plzeň byla v plném nasazení?

Oni teď deset dní odpočívali, možná budou čerstvější, ale těžko kalkulovat, jak se to projeví.

Bude těžké se vyburcovat k maximálnímu výkonu před liduprázdnou arénou?

To bude hodně zvláštní. Bez fanoušků jsem ještě zápas nehrál. I předtím těch aspoň tisíc diváků v hledišti bylo nějak slyšet, ale teď bude ticho. Přitom zrovna na Kometě vždycky vládla bouřlivá atmosféra, která vás zdravě nabudí. Tak uvidíme, jak se to projeví.

Na cizím ledě se Plzni zatím v nové sezoně daří víc než v té uplynulé, nedokončené. Souhlasíte?

Minulá sezona je pryč. Co bylo, bylo, teď se snažíme soustředit na probíhající soutěž. Jsme rádi, že naposledy jsme ve Vítkovicích vyhráli, brali dva body, a chceme na to v Brně navázat.

S jakou taktikou a výkonem by se to mohlo podařit?

Asi hrát jednodušeji. Zbytečně neztrácet puky a vyhnout se výkyvům. Jednu třetinu totiž odehrajeme dobře, pak polevíme a zase to jde nahoru. Toho se musíme proti Kometě vystříhat.

Zápasy se kvůli koronaviru odkládají, narychlo se mění soupeři, a nyní se extraliga načas dokonce přeruší. Jak se s tím vyrovnáváte?

Není to příjemné, ale doba není lehká pro nikoho. Je třeba to přijmout a brát tak, jak to je.