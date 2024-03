Sérii na tři vítězství odšpuntují dva zápasy na ledě Vervy. Do útoku Škodovky se vrací Jakub Lev i Adrián Holešinský.

Litvínovští hokejisté v domácím střetnutí s celkem Plzně. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Konec řečí. Otřepat se, hodit za hlavu základní část, která se v neděli zastavila po 52 kolech, a s čistou hlavou vlétnout do předkola extraligového play-off. Po první fázi soutěže dvanáctí hokejisté Škody Plzeň pronikli do vyřazovacích bojů po roce znovu z poslední možné příčky a v boji o čtvrtfinále vyzvou pátý Litvínov.

Ošidná série na tři vítězství začne ve středu a ve čtvrtek zápasy na severu Čech (začátek v 17.30) a Škodovka nechce být jen snadnou kořistí, jak naznačuje postavení soupeřů. Že je to možné, znají Indiáni z obou stran.

V minulých třech sezonách Plzeň v předkole vždy ztroskotala. Dvakrát z pozice favorita a naopak loni jako outsider natáhla sérii s Libercem na pět zápasů.

„Základní část je minulostí, začíná nová etapa a od pondělí se chystáme na Litvínov,“ prohlásil plzeňský trenér Petr Kořínek.

„V Litvínově je malé hřiště, všechno bude rychlejší. Chce to hrát jednoduše, zbytečně neztrácet puky, protože Verva dokáže skvěle otáčet hru a vůbec hraje útočně,“ upozorňuje kouč na štiplavou ofenzivu soupeře, které kraluje Ondřej Kaše s bratrem Davidem. „Jsou výborní, táhnou Litvínov, ale není to jen o nich. Pozor si musíme dát i na další hráče,“ zdůrazňuje Kořínek.

Jestliže Verva až do posledního kola bojovala o přímý postup do čtvrtfinále, Škodovka se závěrem základní části protrápila pěti porážkami v řadě a spadla na dvanácté místo. Pozitivní je, že po Timu Söderlundovi se do modrobílé sestavy vrací i útočníci Jakub Lev a Adrián Holešinský. „Potřebujeme je,“ říká Petr Kořínek.

A věří, že série s Litvínovem hned tak neskončí. „Těžko se vzájemně něčím překvapíme. Je to o nastavení v hlavách, o vstupu do série a pro nás i o zjednodušení hry, tlaku do brány i kousku štěstí,“ zdůrazňuje trenér.

To na severu vítali, že na Vervu vyšli zrovna Indiáni. „Každopádně v předkole je každý nevyzpytatelný, ale já jsem popravdě rád, že máme Plzeň,“ uvedl na klubovém webu starší z bratrů Kašových Ondřej, s 52 kanadskými body za 22 gólů a 30 asistencí nejproduktivnější hráč Litvínova.

Bitva o čtvrtfinále začíná.

Plzeň v předkole extraligového play-off s Litvínovem, to už tu bylo

Verva versus Škoda, srovnání soupeřů

HC VERVA LITVÍNOV

5. tým po základní části (83 bodů, skóre 163:165)

Brankáři: Matej Tomek (36 zápasů, úspěšnost 91 %), Šimon Zajíček (20 zápasů, úspěšnost 91 %). Nejproduktivnější hráč: Ondřej Kaše (48 zápasů, 52 bodů – 22 gólů + 30 asistencí), nejlepší střelec: Petr Koblasa (51 zápasů, 24 gólů), nejproduktivnější obránce: Janis Jaks (44 zápasů, 26 bodů – 5 gólů + 21 asistencí), nejtrestanější hráč: Radim Šalda (51 zápasů, 54 trestných minut).

HC ŠKODA PLZEŇ

12. tým po základní části (58 bodů, skóre 130:155)

Brankáři: Samuel Hlavaj (28 zápasů, úspěšnost 90,25 %), Milan Klouček (5 zápasů, úspěšnost 90,91 %). Nejproduktivnější hráč: obránce Petr Zámorský (52 zápasů, 40 bodů – 11 gólů + 29 asistencí), nejproduktivnější útočník: Adrián Holešinský (46 zápasů, 34 bodů – 12 gólů + 22 asistencí), nejlepší střelec: Jakub Lev (49 zápasů, 14 gólů), nejtrestanější hráč: Jan Schleiss (52 zápasů, 51 tr. minut).

Výsledky zápasů Litvínov – Plzeň v základní části: 4:2 (2:1, 1:1, 1:0), 2:5 (0:0, 1:3, 1:2), 2:3 sn (0:0, 1:2, 1:0 – 0:0), 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).