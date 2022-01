Do nového roku sice hokejisté Škody Plzeň vstupují v extralize ze čtvrté pozice, zajišťující ještě přímý postup do play-off, ale hned na úvod musejí vstřebat i jednu špatnou zprávu. Mladý obránce David Jiříček, který si poranil koleno v úvodním utkání světového šampionátu do 20 let proti domácí Kanadě, musí na operaci a týmu bude zatím blíže nespecifikovanou dobu chybět.

„Po Davidovo návratu domů vyšetření magnetickou rezonancí bohužel potvrdilo nutnost operačního zákroku,“ uvedl plzeňský trenér Václav Baďouček.

Operaci absolvuje Jiříček ve středu a pak bude Indiánům několik měsíců chybět. „Ačkoliv není jasné, zda a kdy by mohl David zasáhnout do zápasu, na jeho návrat nebudeme nijak tlačit. Hlavní je, aby se dal stoprocentně do pořádku. To je pro jeho budoucnost nejdůležitější,“ prohlásil jeden z dvojce hlavních koučů Škodovky.

Teprve osmnáctiletý Jiříček prožíval až do svého zranění výbornou sezonu. V Plzni dostával prostor, jako obránce nasbíral v 29 zápasech 11 kanadských bodů za pět gólů a šest asistencí, což ho mezi plzeňskými beky řadí na druhou příčku hned za Petera Čerešňáka. Teď se bez něj bude muset Škodovka nejspíš na dlouho obejít.

Ztráta je to i pro samotného hráče, který si svými výkony řekl o pozornost klubů ze zámořské NHL a spekulovalo se, že v nadcházejícím draftu prestižní soutěže se o hokejový talent z Plzně strhne rvačka. O to víc se chtěl Jiříček ukázat na mistrovství světa hokejových dvacítek, jenže zranění mu vystavilo stopku. Před polovinou utkání s Kanadou chtěl ofenzivně laděný zadák atakovat Willa Cuyllea, ovšem v souboji nechal levou nohu, do níž mu kanadský útočník naletěl. Jiříček to odnesl poraněnými vazy v koleni, zápas nedohrál a odletěl zpět domů. Nedohrála se však ani vrcholná juniorská akce. Mistrovství bylo totiž kvůli problémům s koronavirovou nákazou předčasně ukončeno.

Škodovka do nového roku vykročí v úterý duelem 38. kola v Litvínově. Nejistá je i účast dalšího juniorského reprezentanta Sebastiana Maláta. Útočník se vrátil z dějiště šampionátu hráčů do 20 let teprve v noci na pondělí. Jinak by měl být kádr plzeňského celku kompletní.