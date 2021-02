„Vystihl jsem jejich rozehrávku a říkal jsem si, že nebudu nic vymýšlet a napálím to nahoru. Možná jsem tím gólmana zaskočil. Je pravda, že to tam spadlo pěkně. Konečně tyčka hrála se mnou a ne proti mě,“ uculoval se 31letý hokejista.

Šlo o vaši teprve druhou trefu v běžící extralize, navíc po hodně dlouhé pauze. Ulevilo se vám?

Konečně mi to tam spadlo a musím říct, že je mi líp. Ale i v předchozích zápasech jsem měl šance a bylo tami několik tyček. Prostě si za tím musíte jít pořád stejně.

Chtěli jste hodně odčinit porážku na Spartě bez vstřeleného gólu?

Určitě. A také jsme k utkání přistoupili, jak jsme měli. Samozřejmě ten brzký gól nám pomohl, ale celý zápas jsme si šli za vítězstvím. Což bylo na našem výkonu vidět. Pomohli jsme si i přesilovou hrou a troufnu si říct, že jsme byli lepší než Pardubice.

Nakolik k vítězství přispělo to, že jste se konečně vystříhali zbytečných vyloučení?

Ono v žádném zápase nechcete faulovat, jenže někdy až moc chcete a přeženete to. Ale jsme rádi, že to bylo tentokrát téměř bez vyloučení a i tu jedinou přesilovku soupeře jsme ubránili. Pomohlo nám to. Vítězství si ceníme a chceme na to v úterý navázat v Mladé Boleslavi. I tam si pojedeme pro tři body.