Plzeňská Škodovka projela na severu Čech i druhý zápas s Litvínovem, v sérii předkola na tři vítězství padá 0:2 a v sobotu bude doma od 16.30 hodin bojovat o přežití.

Plzeňský útočník Marek Soukup (třetí zleva) bojuje o puk před brankou Litvínova. | Foto: hcverva.cz

Před litvínovskou brankou si Marek Soukup našel odražený puk a pohotovou ranou pod horní tyč skóroval. První gól devatenáctiletého útočníka v hokejové extralize a ještě v předkole play-off. Snížením na 1:3 navíc Soukup před koncem druhé třetiny vykřesal pro Plzeň naději na zvrat, jenže málo platné. Škodovka projela na severu Čech i druhý zápas (1:4), v sérii na tři vítězství padá 0:2 a v sobotu bude doma odvracet konec sezony.

„Je to škoda. Za stavu 0:1 jsme tam měli hodně šancí, mohli jsme nějakou využít, zápas by pak byl úplně jiný. Řekl bych, že jsme dostali i takový smolný gól. Nedá se nic dělat. Oklepeme se z toho a v sobotu nás čeká další zápas,“ prohlásil vytáhlý forvard, který se premiérové branky dočkal v 21. startu v nejvyšší soutěži, druhém v play-off. „Hrát předkolo je pro mě obrovská zkušenost, užívám si to a za gól jsem rád. Samozřejmě mnohem raději bych byl, kdybychom stav série srovnali na 1:1,“ hlesl rodák z Plzně, který s hokejem začínal v nedaleké Třemošné, ale od roku 2019 ukazuje své přednosti v mládežnických týmech Škodovky a zahrál si i na mistrovství světa do 18 let.

Výkony v aktuální juniorské extralize i jeho produktivita (41 zápasů, 13 gólů a 34 asistencí) otevřely Soukupovi dveře do áčka Indiánů. Ve druhém utkání předkola nastoupil v prvním útoku s Aleksi Rekonenem a Jakubem Pourem.

I za kritického stavu 0:2 v sérii věří, že Plzeň ještě neřekla poslední slovo. „Výsledkově sice prohráváme, ale třeba v prvním utkání jsme si to pokazili třemi inkasovanými góly během chvilky, ve druhém zápase jsme zase dostali smolný gól, pak jsme mohli vyrovnat, nevyrovnali a dostali další. Litvínov skvěle otáčí hru, jdou se vším do brány, vytváří si tlak, mají skvělé útočníky. Na to si musíme dát pozor, poctivě se s nimi vracet a naši hru zjednodušit,“ upozorňuje šikovný centr a jinak syn známého českého atleta, úspěšného běžce na 800 metrů Pavla Soukupa.

„A hlavně musíme proměňovat šance. To je základ. Zjednodušit hru a vše tlačit do brány,“ burcuje Marek Soukup. „V tréninku se na to zaměříme, něco si k tomu řekneme a v sobotu se o výhru s podporou našich fanoušků rozhodně popereme,“ doufá ve zdramatizování série s Vervou.

Třetí bitva mezi Škodou a Litvínovem vzplane v Plzni v sobotu v 16.30 hodin. Případné čtvrté utkání by se znovu v plzeňské Logspeed CZ Aréně hrálo v neděli od 14.30 hodin.

Litvínov jde do trháku, Plzeň balancuje na hraně vyřazení