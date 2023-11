Hokejová Škodovka vyhrála důležitý zápas v Kladně 4:2 a Plekancovi pokazila oficiální rozlučku.

Plzeňský obránce Jan Piskáček blokuje Jakuba Babku z týmu Rytířů v nedělním utkání v Kladně. | Foto: Foto: Roman Mareš

Nedělní dramatický duel soků z chvostu extraligy, dvanáctého Kladna s jedenáctou Plzní, překlopil na stranu Indiánů až v závěru dvěma góly Söderlund. Škodovka po výhře 4:2 utnula šňůru čtyř porážek v tabulce se posunula na desátou příčku .

Bitva dvou trápících se týmů byla živelná, bojovná i plná chyb. Plzeň po první třetině vedla 2:0, jenže náskok zase promarnila a o důležité tři body se strhl ještě lítý boj.

Stav 2:2 držel i ve třetí části, zápas spěl k prodloužení, když 36 sekund před koncem plzeňský Houdek ideálně nabil před kladenskou klec Söderlundovi a ten ranou k tyči rozjásal plzeňské šiky. Domácí ještě riskli power-play a znovu Söderlund zpečetil trefou do prázdné branky výhru Škodovky.

Zápasu předcházely slavnostní chvíle, s excelentní kariérou se oficiálně rozloučila hokejová persona, kladenský kapitán Tomáš Plekanec.

Hned v úvodu sice Indiáni nevyužili přesilovku, ale udrželi se v útočném pásmu, Jansa zachytil kladenskou rozehrávku a Šiler pohotově otevřel skóre.

Záhy poté domácí Dotchin trefil plzeňskou tyčku, následně rychlý útok zakončoval Procházka, ale brankář Pavlát ránu lapačkou vyrazil.

Rytíři byli dál aktivnější, jenže před pauzou dostali druhou facku. Před brankářem Brízgalou se strhla mela a několikrát odražený puk dorazil do odkryté brány Rekonen.

Rytíře ani to nezlomilo, v druhé části na Plzeň tlačili a skórovali. A to Pavlát ještě spoustu kladenských šancí kryl, jako po přečíslení dvou na jednoho Bláhovu střelu střelu z první. Ve 24. minutě po Klepišově přihrávce zpoza brány ale Procházka snížil a jen 25 sekund před koncem druhé části Ticháček dorovnal stav na 2:2.

Ve třetí hodně divoké periodě se rodily šance na obou stranách. Pavlát svůj tým několikrát podržel, zatímco Brízgala tak úspěšný nebyl.

Söderlund na něj nejprve zkusil neúspěšně kličku, podruhé v zápase, ale v čase 59:24 i švédský šikula vše vynahradil. Puk napálil do mezery mezi tyčkou a gólmanem, krátce nato skóroval znovu do opuštěné klece a Plzeň konečně slavila vítězství.

V pátek hostí plzeňská Škodovka jen o skóre horší Olomouc (17.30) a v neděli hraje ve Vítkovicích (16.00), které jsou aktuálně dvanácté.

Hlasy trenérů:

Otakar Vejvoda (Kladno): „První třetinu jsme nehráli špatně, i když jsme ji prohrávali 0:2. Z mého pohledu to byly náhodné góly, neviděl jsem tam žádné velké šance, přečíslení nebo tlak z plzeňské strany. Chtěli jsme zrychlit hru, ve druhé třetině se nám to povedlo a měli jsme dobrý pohyb v útočné třetině. Zasloužili jsme si dát nejméně dva góly. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát stejnou hru jako ve druhé. Jediná velká šance Plzně byla mezi kruhy po konci přesilovky. Gól, který rozhodl, padl po tom, co jsme úplně zbytečně po vyhrané buly vzali puk do vlastní třetiny, i když jsme chtěli hrát v útočné třetině. Totálně zbytečně odevzdané body.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Po pátečním debaklu doma s Pardubicemi to bylo strašně těžké utkání. První třetina byla z naší strany velmi slušná a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Ve druhé třetině se ale Kladno našimi zbytečnými ztrátami dostalo do tlaku a povedlo se mu srovnat. Když jsme ze standardní situace těsně před koncem třetiny inkasovali druhý gól, byla to pro nás hrozně těžká situace. Ve třetí třetině jsme měli šance my i Kladno, bylo to otevřenější a byly tam přesilovky i oslabení. Věřili jsme ale, že to zvládneme, což se potvrdilo. Utkání s Kladnem a mužstvy okolo nás se hrají vlastně o šest bodů, takže jsme strašně rádi, že jsme to zvládli a vezeme si tři body.“

Kladno - Škoda Plzeň 2:4

Třetiny: 0:2, 2:0, 0:2. Branky a nahrávky: 24. M. Procházka (Klepiš), 40. Ticháček (Dotchin, Klepiš) – 3. Šiler (Jansa), 18. Rekonen, 60. Söderlund (Houdek), 60. Söderlund (Schleiss). Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Brejcha, Frodl. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Střely na branku: 32:23. Diváci: 3 914.

Nejlepší hráči: Jiří Ticháček – Tim Söderlund.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Smoleňák – Jarůšek, Melka, Frolík – Strnad, Babka, Bláha. Trenéři: Vejvoda a Skrbek.

Plzeň: Pavlát – Malák, Zámorský, Piskáček, Jiříček, Houdek, Kvasnička, Dujsík – Söderlund, Lev, Holešinský – Schleiss, Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Rekonen – Matýs, M. Soukup, Šiler. Trenéři: Kořínek a Bombic.