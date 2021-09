Střelecký instinkt zatím 26letému snajprovi v NHL vynesl 124 startů a 84 bodů za 47 gólů a 37 asistencí. A chce přidat další. „Odlétám 17. září, takže počítám poslední dny doma,“ svěřil se plzeňský rodák.

Jaké to je být po čase zase na stadionu, kde jste hokejově vyrůstal?

Ke Škodovce jsem se připojil zrovna před přípravným zápasem na Slavií. Šlo tak o lehčí záležitost, ale pro mě to byl po dlouhé době zase normální trénink s týmem. Příjemná změna, než jen bušit v posilovně.

Brankář Pavel Francouz prozradil, že předtím jste trénovali společně v malé skupince.

Je to tak, ale musím říct, že Francík pořád lovil puk… (smích) Ne, scházela se taková naše obvyklá partička Dominik Boháč, brácha Tomáš, Francík občas Kuba Jeřábek a ještě pár kluků. Za mě jenom dobře, že se dokážeme v létě dát dohromady a vyjet na led.

Slavná NHL je nekompromisní a vás čeká v Chicagu znovu boj o místo v týmu. Je to stresující?

Snažím se na to moc nemyslet. Už přece jen jsem tam odehrál dvě sezony, i když každá byla úplně jiná. Tu první přerušil covid a dohrávala se na jednom místě v uzavřené bublině. Chicago nemělo být v play-off a nakonec bylo. Druhý rok byl zase krátký a play-off jsme neudělali. K normálu to mělo zatím daleko, takže se těším, že letos snad NHL proběhne zase v běžných podmínkách.

S diváky v hledištích?

I když neznám podrobnosti a nejspíš to bude jiné stát od státu, tak všichni věříme, že se bude hrát před diváky. Už na konci sezony jsme mohli mít v hledišti pět nebo sedm tisíc lidí a snad jich nyní bude ještě víc.

Jaké poučení jste si odnesl z minulého ročníku, v němž jste si v 56 zápasech připsal 17 gólů a 21 finálních přihrávek?

Z každé sezony si snažím něco vzít. V té první pro mě bylo důležité, že jsem hrál v lajně s Toewsem, nejlepším centrem v Chicagu, který mě ohromně pomohl. V minulé sezoně tam kvůli zdravotním trablům najednou nebyl, ale nějak jsem se s tím popasoval. A sám sobě jsem si dokázal, že se můžu v lize prosadit i bez tak výrazné podpory. Což je povzbuzení do další sezony.

Znamená to, že jste si už nějakou pozici v Chicagu vybojoval?

Tak bych to neřekl. Konkurence v týmu je stále nabitá, takže chci být co nejlépe připravený, na kempu se ukázat a místo si znovu vybojovat.

Mohou Blackhawks po ne příliš úspěšné sezoně myslet zase výš?

Já věřím, že jo. Do obrany přišel z Colorada zkušený Seth Jones, který dostal velkou smlouvu a hodně se od něj očekává. Z Buffala zase McCabe, což je nepříjemný bek, a klub podepsal i Murphyho. takže základ obrany je solidní a zbytek doplní mladí kluci. A když si vezmete, že v plné síle by měli být i klíčoví centři v čele s Toewsem, tak to vypadá hodně dobře.

Nováčkem v kádru Chicaga je další plzeňský odchovanec, útočník Jakub Pour. Už jste mu předal potřebné informace jak úspěšně zvládnout nástup k týmu?

Zatím nebyla příležitost, ale už jsme si psali a určitě to probereme.

Ale víte, co ho čeká, že?

Čeká ho boj, ale to myslím ví. Nejdůležitější bude první dojem. To znamená intenzivně zapracovat na angličtině, aby mohl komunikovat a zapadl. Všechno je pak jednodušší. Určitě se Kubovi budu snažit pomoct, ale na ledě si to stejně bude muset uhrát sám.

Překvapilo vás, když si Chicago sáhlo do Plzně zrovna pro Poura?

Tak vím, že se Kuba každou sezonu zlepšoval, a teď bude na něm, jestli udělá krok ještě výš. Navíc není sám, protože Chicago podepsalo i Chalyho (Matěj Chalupa, naposledy hráč Hradce). Což je sice kluk z Prahy, který ale jako mladý hrál za Plzeň. Takže přicházejí dva kluci, které dobře znám. Což je fajn pro mě, ale i pro ně.

Vám v klubu Blackhawks po sezoně končí smlouva. Vkrádá se to do mysli?

V hlavě to mám, ale snažím si to nepouštět zase moc k tělu, aby mě to nesráželo. Co se má stát, se stane a člověk by se měl snažit ovlivnit, co může. U mě je to forma. Být co nejlíp připravený a odvádět dobrou práci v trénincích i v zápasech.

Nedávno jste zvládl životní přestup a do nové sezony jdete jako ženáč. Jak jste si svatbu užil?

Přípravy na svatbu sice probíhaly z Ameriky, přes WhatsApp a tak, k tomu posun času, takže nic jednoduchého. Ale Klára to dala dohromady, vybrali jsme nádherné prostředí, zažili spoustu milých překvapení a užili jsme si nejkrásnější den v životě.

Váš bratr Tomáš má už potomka, jednoročního synka. Chystáte se ho jako střelec dohnat?

No zatím se mi daří hlavně na ledě, tak uvidíme, jak to půjde doma (smích).

Nadcházející sezonu ozdobí olympiáda. Láká vás start v Pekingu?

Uvidíme. Potvrdilo se, že na olympiádě budou i profíci z NHL, takže by bylo fajn se na turnaj nominovat. Zatím je to ale daleko. Takže se na to neupínám, ale udělám maximum, abych si v Pekingu zahrál.