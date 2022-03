Je to další talent z pověstné české brankářské školy. Narodil se v Plzni, s hokejem začínal v nedaleké Třemošné, přesto až dosud jezdil Aleš Stezka do rodného města jako soupeř. Teď poprvé se 25letý gólman vrátil domů, aby premiérově naskočil do přípravy reprezentace. „Je to trochu paradox, ale zároveň je vše o to sladší. Navíc jsem alespoň mohl navštívit babičky, což mi v sezoně nevychází,“ usmíval se Stezka.

Z Třemošné ve třinácti letech přestoupil do Liberce a vydržel tu až do juniorky. Pak na dvě sezony zmizel do zámoří a juniorce v Chicagu vychytal titul. Po návratu mezi Bílé Tygry už okusil nejvyšší domácí soutěž.

V sezoně 2018/19 zažil pád Chomutova z extraligy (byl u toho i Dominik Pavlát), když ale většinu sezony hájil branku prvoligového Ústí. První ligu chytal i v předchozích dvou sezonách v Havířově, ale pak po něm sáhly Vítkovice.

Stal se jedničkou Ridery a výkony v extralize si vysloužil pozvánku na přípravný kemp národního týmu.

„Vůbec jsem to nečekal a za pozvánku jsem vděčný. Je to motivace makat dál a vydržet v nároďáku co nejdéle,“ svěřoval se 193 cm vysoký brankář.

Tréninky v reprezentaci trochu tiší Stezkovo zklamání z neúspěchu v extraligovém čtvrtfinále proti Třinci, s nímž Ridera padla 0:4 na zápasy. „Tak jednoznačné to vůbec nebylo,“ prohlásil.

K Plzni ho stále váží vzpomínky z dětství i přítomnost blízkých. „V extralize jsou pro mě emotivnější asi zápasy s Libercem, kde jsem vyrůstal osm let. Utkání v Plzni jsou zase zvláštní v tom, že beru strašně moc lístků pro rodinu a známé,“ usmíval se gólman.

A bylo někdy blízko angažmá ve Škodovce? „Možná jednou, ale jen se mluvilo a žádné konkrétní kontakty neproběhly,“ zavzpomínal Aleš Stezka.

