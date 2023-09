Porážku hokejové Plzně v divokém zápase druhého kola extraligy řídily hvězdné posily chemiků, které zařídily tři ze čtyř gólů vítězů.

Litvínov doma ve druhém kole sezony přetlačil Plzeň. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

První krok jim nadmíru vyšel, doma hokejisté Škody Plzeň přemohli mistry z Třince. V druhém neuspěli, když v Litvínově padli 2:4. Výhru chemiků v druhém kole extraligy řídily hvězdné posily - bratři Kašovi, kteří vstřelili tři ze čtyř gólů vítězů.

Od začátku se hrál ofenzivní hokej v tempu, se šancemi, skvělými zákroky brankářů, ale i s góly. Divoký duel brzdily jen trables ochranným plexisklem u hrazení. Sotva utkání začalo, hokejisté zase stáli a kvůli opravě se pokračovalo až po drahné době. Dál svižně.

Po Mertlově přiťuknutí nevyzrál na Tomka v litvínovské kleci zblízka Piskáček. To domácí měli více štěstí. Abdul v přesilovcez nulového úhlu odrazemo bránícího Piskáčka otevřel gólový účet zápasu. Hlavaj při své extraligové premiéře v bráně Škodovky neměl šanci zasáhnout.

Plzeňský gólman pak sice zlikvidoval Hlavův nájezd, ale po dorážce Davida Kašeho vedli domácí 2:0. Indiáni ale rychle odpověděli. Houdek střílel od modré a zblízka se bekhendovou dorážkou prosadil nekrytý Schleiss.

Rušným děním ve druhé části hýbaly ještě víc přesilovky. Častěji je hráli domácí.

Za nedovolený zásah do oblasti hlavy vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání kapitán Schleiss a druhý z Kašů Ondřej trefouz levého kruhu vrátil chemikům dvougólový náskok.

Jenže Plzeň poté s přispěním Hlavaje ubránila dvouminutové oslabení ve třechi další menší tresty. Zase se víc nadechla a využitou přesilovkou se vrátila do zápasu. Na Hrabíkovu křižnou přihrávku si najel Poura z pokleku tvrdou ranou snížil.

Na gól naděje už však hosté nedokázali navázat, a to ani v početních výhodách. Už dvě a půl minuty před koncem pak Škodovka riskla hru v šesti bez gólmana a David Kaše trefou do opuštěné branky zpečetil výhru Vervy.

Hlas trenéra

Petr Kořínek (Plzeň): „Začali jsme dobře, v prvních třech našich střídáních jsme si vytvořili dvě velké šance. Bohužel následoval zbytečný faul, inkasování a hned potom propadnutí, přečíslení soupeře a druhá branka. Přesto jsme do přestávky stihli korigovat a vrátit se zpět do zápasu. Jenže v prostřední periodě jsme měli hodně vyloučení, soupeř to potrestal, takto se to nedá hrát. V poslední třetině jsme měli šance, ke konci jsme dostali i dvě přesilovky. Zabila nás naše častá oslabení a neproměňování přesilových her. Kluky ale můžeme za bojovnost pochválit. I za oslabení, i když jsme v nich dvakrát inkasovali, tak jich bylo opravdu hodně.“

Verva Litvínov – Škoda Plzeň 4:2

Třetiny: 2:1, 1:1, 1:0. Branky a nahrávky: 6. Abdul (Baránek, Kudrna), 9. D. Kaše (Hlava, O. Kaše), 24. O. Kaše (Jaks), 60. D. Kaše – 10. Schleiss (Houdek), 39. Pour (Hrabík). Rozhodčí: Veselý, Pilný – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 11:8, navíc Schleiss (Plzeň) 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:1. Střely na branku: 51:26. Diváci: 4 047.

Nejlepší hráči: David Kaše – Samuel Hlavaj.

Litvínov: M. Tomek – Demel, Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Piskáček, Dujsík, Houdek, Jiříček, Kvasnička – Indrák, Lev, Schleiss – Holešinský, Benák, Hrabík – Rekonen, Mertl, Pour – Matýs, Adam, Straka – Jansa. Trenéři: Kořínek a Bombic.