Tedy mělo by začít.

Aktéři zápasu 44. extraligového kola doufají, že se páteční duel přenášený O2 TV sport hrát bude. Jenže jisté to není.

Nejvyšší hokejovou soutěž drtí omikron. Týmy jeden po druhém padají do karantény a ruší zápasy. Trenéři se obávají zazvonění telefonu. Nehrajeme, mohou kdykoliv slyšet. Pak je vymalováno.

Energie stojí od 7. ledna, kdy prohrála v Pardubicích 2:4. Další utkání jim škrtl covid. A to na sklonku třetí čtvrtiny základní části, kdy tým z lázní ještě z třináctého místa pomýšlí na předkolo play-off a zároveň si musí držet odstup před celky namočenými do sestupových tahanic.

„Přinejmenším je to frustrující. Kdybychom dopředu aspoň věděli, že dva týdny nebudeme hrát, uzpůsobili bychom tomu tréninkový program, abychom pak měli z čeho brát. Ale my se připravujeme na zápasy a pak se dozvídáme, že se nehraje,“ vyjádřil se rozzlobeně pro isport.cz karlovarský kouč Martin Pešout.

Klidní nejsou ani v Plzni.

A to Škodovka přes nejrůznější peripetie drží pohromadě a tým, hájící čtvrtou příčku, zatím přišel jen o jediný duel, a to úterní srážku s posledními Berany.

„Na něco se chystáte, pak najednou, často i v den zápasu, se dozvíte, že se hrát nebude. Naštěstí Zlín nám to oznámil už v neděli, takže jsme mohli zareagovat. Ale nezávidím týmům, kterým vypadla tři čtyři utkání. Lepší je hrát, dokud to jde,“ připustil Baďouček. „I my jsme v jednu chvíli zvažovali, že bychom si vzhledem k množství marodů nějaké zápasy odložili. Ale při pohledu na nabitý únorový kalendář jsme to zase rychle zavrhli,“ dodal.

V úterý měli Indiáni volno a další den pak zahájili manévry na derby. „Sešli jsme se poměrně ve slušném počtu. Tak snad nám to vydrží do pátku,“ přál si zkušený kouč

Vysmátý však úplně není. „Chybí nám beci. Vedle Jiříčka, který je po operaci, ještě Viktor Lang s Kvasničkou. Takže znovu počítáme s nasazením Honzy Holého, kterého jsme si stáhli z Litoměřic,“ prohlásil jeden z lodivodů plzeňského týmu.

Ačkoliv Indiáni předtím v Kladně po čtyřech porážkách urvali první novoroční výhru a stále drží přímou jízdenku do play-off, tak vědí, že je v lázních čeká rachota.

„Vary mají pohyblivý, důrazný tým. Navíc pro Energii, která se ještě snaží prorvat do předkola play-off, jsou už teď všechny zápasy kdo s koho. Ale ve vrcholící základní části se každý o něco pere,“ připomněl Baďouček.

Derby pro něj bude znovu pikantní, protože v karlovarském klubu prožil velkou část trenérské dráhy.

„Zatím sice žádné hecování neproběhlo, ale nejspíš to ještě přijde,“ konstatoval kouč s úsměvem.

Předchozí dvě srážky rivalů ze západu Čech v sezoně ovládli domácí. Energie vyhrála 3:0 a Škodovka v Plzni těsně 3:2.

