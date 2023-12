Plzeň zdolala doma Třinec v divokém duelu plném zvratů a v extralize se po polovině základní části dotáhla na desáté Karlovy Vary.

Plzeňští hráči slaví nakonec vítězný gól. | Foto: hcplzen.cz

Vedli 3:0, prohrávali 3:4, aby nakonec hokejisté Škody Plzeň po dalším obratu porazili obhájce titulu Oceláře Třinec 5:4 a v 27. kole brali stejně jako na úvod extraligy i doma proti mistrům tři body. Indiáni se tak před reprezentační přestávkou dotáhli v tabulce na desáté Karlovy Vary.

Je to tam!Zdroj: hcplzen.cz

„Bylo to hektické, bláznivé utkání. Je potřeba kluky pochválit za bojovnost,“ konstatoval trenér Petr Kořínek po zápase v němž se v plzeňské bráně protočili oba strážci, Dominik Pavlát i Samuel Hlavaj. „Dobře jsme začali, avšak když jsme zkraje druhé třetiny přidali třetí branku, paradoxně nás to dostalo do útlumu. Třinec se pak po našich chybách dostal do tlaku a z 3:0 to najednou bylo 3:4. Kluci to ale odmakali až do konce a štěstí se přiklonilo na naši stranu,“ podotkl kouč Škodovky.

V čase 50:29 využil volného prostoru v třineckém pásmu obránce David Kvasnička, akci zakončil ranou pod horní tyč a prvním gólem v sezoně zařídil vítězství.

Bývalý útočník a později úspěšný trenér Marek Sýkora přebírá dárek k nedávným pětasedmdesátinám.Zdroj: hcplzen.cz

Až snad na Tima Söderlunda se vůbec proti Třinci dali vidět sváteční střelci. Kromě Kvasničky skórovali Jan Piskáček (2. gól), Filip Jansa (3. gól) a už v šesté minutě načal Oceláře přesnou tečí Petr Straka. A měl obrovskou radost.

SNAD JSEM TO ZLOMIL, ŘÍKÁ ÚTOČNÍK

Pro 31letého Straku šlo o první gól v sezoně, první po návratu do Plzně, ale i první branku snad po roční odmlce. „Zrovna někdy minulý týden mi bliklo hlavou, že už je to snad rok, kdy jsem naposledy skóroval. To si člověk ani nedokáže představit v tom nejčernějším snu,“ konstatoval zkušený forvard.

Petr Straka (uprostřed) slaví první gól v sezoně i první trefu po roční pauze.Zdroj: hcplzen.cz

Do Škodovky se vrátil v létě po dvou letech v Litvínově, ale zatím neprožívá nijak zářnou sezonu. Nejčastěji nastupuje ve čtvrtém útoku a v předchozích 22 startech si důrazný centr připsal jen dvě asistence. „Člověk může být sebestarší, nepouštět si to do hlavy, ale stejně na to myslí. A to přesto, že jsem se snažil soustředit na věci důležité ve hře, abychom byli úspěšní jako tým. Koneckonců jsem stále útočník a góly chci dávat,“ vyjádřil se Straka.

A co vše dělal, aby střelecké prokletí konečně zlomil?

„Na nějaké rituály úplně nejsem. V Litvínově to bylo způsobené také zraněním a pak v Plzni to následně začalo skvěle. Hned v prvním přípravném zápase mi to tam spadlo, od té doby bohužel nic. Přestože ve čtvrté lajně moc gólů nedáváme, tak se vždy snažíme odvádět dobrou práci. Bránit oslabení, být důrazní a dostat tým trochu do laufu. A snad, když jsem to nyní zlomil, dokážu hrát uvolněněji,“ řekl Straka.

I po hrozivé druhé třetině, v níž se třígólové vedení Škodovky proměnilo v nepříznivé skóre 3:4, stále věřil v možný obrat. „Snažili jsme se především uklidnit, věděli jsme, že zápas je nadále hratelný. Třinec je velice silné mužstvo, ale byla to naše lehkovážnost, pasivita, která soupeři nabídla návrat do zápasu. Na druhou stranu i my jsme ve třetí části předvedli parádní otočku, toho si musíme vážit,“ zdůraznil plzeňský rodák a patriot.

Indiány by ale v tabulce viděl rád výš. „S jedenáctým místem spokojení být nemůžeme, ale naše výkony se postupně zlepšují a máme nějaký bodový polštář na týmy pod námi. Během reprezentační přestávky to chce dobře potrénovat a následně dál sbírat body,“ prohlásil Petr Straka.

Plzeňská Škodovka se do zápasové vřavy vrátí po pauze ve středu 20. prosince duelem v Litvínově a ještě do Vánoc pak doma v pátek 22. prosince hostí České Budějovice.

