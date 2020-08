„To byl náš cíl! Odvetu rozhodla už první třetina, kterou jsme vyhráli 3:0,“ uvedl Dominik Pavlát.

Dvacetiletý gólman byl v obou čtvrtfinálových duelech oporou Škody a zvlášť při remíze doma tým podržel, když kryl řadu brejků Litvínova.

„Kdybychom jeli k odvetě s gólovým mankem, měli bychom to těžké. Remíza nechala vše otevřené a jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct,“ svěřil se brankář, který do Plzně přišel před sezonou z Chomutova.

V Litvínově si Pavlát připsal už šestý pohárový start za Škodovku. V závěru udržel třígólové vedení, ačkoliv Verva umocnila dvojnásobnou přesilovku ještě odvoláním brankáře a útočila v šesti na tři. „Zvlášť na konci zápasu, když těch sil už moc není, to bylo těžké. Kluci to však i ve třech odehráli parádně. Litvínov prakticky neměl gólovou šanci a střely, co na mě šly, jsem viděl,“ poděkoval spoluhráčům Pavlát.

Vítěznou premiéru v plzeňském dresu prožil uzdravený obránce Matěj Stříteský. Bez zápasu byl pět a půl měsíce. „Mám sice nabrusleno a spíš mi chyběla herní praxe, ale docela rychle jsem se do toho zase dostal,“ řekl 29letý borec, který v minulé sezoně hrál ještě za Karlovy Vary.

V plzeňské defenzivě operoval ve dvojici s dalším novicem Viktorem Langem. Spolupráci se švédským bekem si pochvaloval. „Hráli jsme jednoduše a až na jednu moji blbost jsme v obranném pásmu neměli nějaký závar,“ sdělil Stříteský.

Na semifinále se těší.„V poháru je k vidění tvrdý, rychlý hokej a my uděláme vše pro to, abychom se dostali do finále,“ vyhlásil.

Kromě Škodovky postoupily ještě Liberec, Třinec a Pardubice. Plzeň se utká v pokračujícím boji o milionovou prémii s Třincem. Plzeňští Indiáni zahájí semifinále v úterý 1. září doma. Odveta se hraje 8. září na ledě Třince.

Druhý finalista vzejde ze semifinálové dvojice Pardubice – Liberec.