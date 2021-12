Odčinit neúspěch a vrátit se na vítěznou vlnu ale mohou škodováci už ve čtvrtek, kdy v posledním střetnutí roku 2021 narazí doma od 17.30 hodin na Kometu Brno.

„Určitě budeme chtít zase bodovat a nejlépe se před vlastními fanoušky rozloučit s končícím rokem vítězstvím,“ uvedl obránce Dominik Graňák. „Z porážky v Českých Budějovicích se musíme poučit. Přiznat si chyby, které jsme udělali, ale nedalo se předpokládat, že už budeme soutěží procházet bez ztráty,“ podotkl zkušený bek.

„V Budějovicích rozhodl už náš špatný vstup do zápasu. My jsme pak sice byli ve zbytku času aktivnější, ale soupeř byl efektivnější v zakončení. My jsme naopak nevyužili ani jednu z přesilovek, což nám v minulých utkáních vycházelo a pomohli jsme si tím,“ připomněl Graňák. „A i když jsme v úvodu druhé třetiny ještě snížili, tak Motor nám zase odskočil a proti dobře organizovanému soupeři to už pak bylo těžké otáčet. Sice jsme měli tlak, ale nedávali jsme góly,“ uvedl 38letý matador s tím, že to není důvod k přehnanému smutku.

„Naopak. Proti silné Kometě, která disponuje především velkou ofenzivní silou musíme jít s čistou hlavou a dobře nachystaní,“ podotkl Graňák.

Plzeň se i přes porážku drží v extralize jistě na čtvrté příčce. Kometa, která v úterý nehrála a předtím vyválčila bod na ledě mistrovského Třince, je šestá a na Škodovku ztrácí osm bodů.

Jenže oba předchozí vzájemné zápasy v sezoně vyhrál právě brněnský tým.

Pokaždé po nájezdech.

V Plzni tomu předcházela divoká přestřelka, v níž Indiáni vedli 3:1, ale pak prohrávali 4:5 a bod zachránili až v poslední minutě. A na Moravě se naopak strhla lítá bitva, končící po šedesáti minutách hubeným skóre 1:1.

Co přinese třetí střet Škodovky s Kometou ukáže čtvrteční večer.

