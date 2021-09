Tak nakonec budou hokejisté Škody Plzeň vyhlížet start extraligy povzbuzení vítěznou generálkou. O úspěchu na Slavii ale Západočeši rozhodli až dvěma góly v poslední části, když stav na 4:2 upravil svou trefou gólman Pavlát.

Domácí se hned v úvodu ujali vedení. V plzeňské bráně začínajícího exslávistu Furcha při jeho návratu na dobře známý stadion už ve druhé minutě prostřelil po nájezdu Žejdl, ještě do nedávna usilující o angažmá ve Škodovce. V 16. minutě ale v přesilovce po spolupráci s Kodýtkem srovnal stav Přikryl. Závěr třetiny přinesl ještě sérii vyloučení na obou stranách, ale vyrovnané skóre se neměnilo.

V prostřední části se do velké šance dostal plzeňský Bulíř, ale cíl přestřelil. A na Michajlova ve slávistické bráně si nepřišel ani zblízka Kuťák. Až v 37. minutě Marcel zpoza domácí branky našel volného Mertla, který bekhendovou trefou poslal Škodu do vedení. Jenže jen na krátkou chvílí. Ještě v téže minutě se u mantinelu uvolnil Krejčí a srovnal na 2:2. To už ale branku Indiánů hájil Pavlát, střídající Furcha po polovině zápasu.

Hned po druhé pauze si Plzeň vzala vedení zpět, když po buly se svižnou ranou na bližší tyč prosadil další exslávista Kuťák. Těsný náskok mohl záhy navýšit z dorážky Kodýtek, ale Michajlov se proti němu stihl přesunout. Hosté měli přece jen víc ze hry i víc šancí, ale uklidnění přinesl až brankář Pavlát. Nejprve ramenem vytěsnil nebezpečnou Brožovu ránu a do hlavní role se pak pasoval i v závěru při domácí power-play. To si Pavlát zpracoval nahození soupeře a lobem přes celé kluziště trefil opuštěnou branku Slavie. Přidal tak parádní razítko na výhru Plzně, která do extraligy vstoupí příští pátek zápasem v Pardubicích.

Vítězství v generálce ocenil i trenér Václav Baďouček. „Jsem rád, že jsme na Slavii vyhráli. První třetina byla poznamenána vyloučenými, tam se snad nehrálo pět na pět. Bohužel jsme opět brzy prohrávali. Povedlo se nám ale srovnat a jít i do vedení, pak jsme ale soupeři umožnili vyrovnání. Třetí část již vyzněla z naší strany dobře, vytvořili jsme si hodně šancí, bohužel se nám stále nedaří je proměňovat. Pevně však věřím, že to tam padat začne. Já již vzhlížím k příštímu týdnu. V pondělí se snad naše marodka téměř vyprázdní a sejdeme se na ledě konečně tak, jak bychom si představovali," uvedl zkušený kouč.

HC Slavia Praha – HC Škoda Plzeň 2:4

Třetiny: 1:1, 1:1, 0:2. Branky a nahrávky: 2. Žejdl (Vlček, Kern), 37. Vlček (Krejčí) – 16. Přikryl (Kodýtek, Čerešňák), 37. Mertl (Marcel), 42. Kuťák (Kodýtek), 56. Pavlát.

Slavia: Michajlov – Krejčí, Havel, Barák, Hovorka, Veber, Zelingr, Duda – Kafka, Knotek, Kružík – Vlček, Žejdl, Kern – Doležal, Poletín, Ondráček – Pšenička, Šteiner, Brož.

Plzeň: Furch (32. Pavlát) – Čerešňák, Kindl, Graňák, Jiříček, Lang, Kaňák, Kvasnička – Bulíř, Mertl, Kuťák – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – Kantner, Přikryl, Malát – Marcel, Soukup, Slanina.