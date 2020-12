Ačkoliv se vítězná sestava nemění, trenéři Plzně dali důvěru brankáři Frodlovi před Pavlátem, který v Litvínově nedostal gól.

Ráz utkání ovlivnila čtyřminutovka ve druhé třetině, v níž Škodovka inkasovala tři góly. V posledním dějství si hosté vynutili alespoň prodloužení.

První třetina skončila bez branek. Plzeň v ní neproměnila dvě přesilové hry a českobudějovický Karabáček neuspěl při samostatném nájezdu na hostujícího gólmana.

Po změně stran ztroskotal osamocený Straka na domácím brankáři Strmeňovi. Vzápětí Frodl chytil střelu tečovanou Adamským.

Góly začaly padat až po polovině zápasu. Ve 32. minutě Stříteský propálil do šibenice Strmeňe z levého kruhu.

Budějovice otočily skóre třemi brankami v rozmezí 35. – 39. minuty. Forman vyrovnal poté, co obkroužil branku a zasunul puk pod Frodlem. Tlak v útočném pásmu Budějovic pokračoval a vyústil v jejich druhý gól. Doležal se trefil pod horní tyčku.

Ve 39. minutě zvýšil Plášil na 3:1 tvrdou střelou k tyči přes clonícího plzeňského obránce.

Krátce po pauze plzeňský Kracík dostal trest do konce utkání za nesportovní chování.

Škodovka vyrovnala v polovině třetí třetiny, a to během 66 vteřin. Nejprve Kodýtek dorazil bekhendem do branky Strmeňem vyraženou Gulašovu střelu. Na konci 51. minuty Rob převzal puk v obranném pásmu, projel s ním až do třetiny domácích a z mezikruží střelou do šibenice vyrovnal na 3:3.

O 40 vteřin později měl Strmeň štěstí po střele Kodýtka ze vzduchu. Necelé tři minuty před koncem normální hrací doby domácí neuspěli při závaru před Frodlem a 12 vteřin před sirénou spálil velkou šanci Forman. O vítězi tak muselo rozhodnout prodloužení.

V něm po minutě hry rozhodl domácí Forman – 4:3.

Plzeňskému Milanu Gulašovi ve středu zřejmě zhořkla oslava 35. narozenin.