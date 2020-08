V zápase se Spartou v pražských Holešovicích prohrávali škodováci 0:2 a poté 1:3, když jediným střelcem hostů byl Luboš Rob. Jenže modrobílí nic nevzdali a góly Petra Kodýtka a Davida Stacha z 53. a 54. minuty stav srovnali. V úvodu prodloužení pak posila Stach svou druhou trefou zařídil vítězství Škodovky.

„I když jsme prohrávali 1:3, tak jsme stále měli nějaké šance. Když jsme pak vstřelili kontaktní gól, bylo to už jen o jedné trefě a hned vzápětí se to odrazilo ke mně,“ popsal hektický duel Stach (na snímku). „Celou dobu jsme ale věřili, že můžeme vyhrát, protože utkání bylo hodně otevřené,“ zdůraznil útočník .

Plzeňský dres oblékl 28letý forvard znovu po sezoně, kterou odehrál ve službách Kladna. „Na ledě jsme druhý týden a každý se už na první utkání těšil. Zápasy jsou vždycky lepší než tréninky. Jsem moc rád, že se to až takhle vyvedlo,“ uvedl Stach. „Fakt povedený zápas. Mělo to tempo, vyhráli jsme a i mně osobně se dařilo. Hrál jsem poprvé asi po půl roce, takže jsem byl lehce nervózní a mám radost, že to takhle vyšlo,“ konstatoval.

V souboji se Spartou operoval Stach v lajně se zkušeným Pavlem Musilem a mladým Sebastiánem Malátem.

Trenér Ladislav Čihák ocenil, že tým v úvodním duelu sezony bojoval bez ohledu na nepříznivý vývoj a zápas otočil.

„Potvrdilo se, že hrát se musí až do konce. Dokázali jsme vyrovnat a já si toho cením,“ prohlásil hlavní kouč Škodovky. „Na první zápas se hrálo ve slušném tempu. Sparta má širší kádr, zkoušela mladší hráče, my jsme vzali kluky, které máme. Něco nám to ukázalo a je třeba dál pracovat,“ sdělil trenér Čihák.

Zápasu v Praze přihlíželi fanoušci obou mužstev, i když jen v omezeném počtu.

„Rozhodně jsme rádi, že se dá hrát alespoň v těchto podmínkách, i když je samozřejmě škoda, že diváci nemohou přijít na zápasy ve větším počtu,“ komentoval restriktivní opatření k zamezení šíření koronaviru útočník David Stach.

Omezení týkající se návštěvnosti hokejových zápasů budou platit také v příštím týdnu, kdy plzeňský tým čekají ve skupině A hned tři střetnutí.

V úterý nastoupí Škodovka od 17.30 hodin v Českých Budějovicích a pak dvakrát doma. Ve čtvrtek hostí v Logspeed CZ Aréně v odvetě Spartu a v pátek tu sehraje odložené utkání s Kladnem.

Oba zápasy začínají rovněž v 17.30 hodin a vstupenky v omezeném množství je možné zakoupit pouze online na webu plzeňského klubu (na zápas s Kladnem od pondělí).