Úterní prověrka byla pro Indiány jako zlý sen. O dva góly prohrávali už po šesti minutách boje. A místo, aby na úvod druhé třetiny v dlouhé přesilovce snížili, tak chemici z brejku skórovali potřetí. Zničení Plzně dokonala Verva v závěrečné periodě, v níž nasázela čtyři góly, tři během chvíle.

„Odehráli jsme šílené utkání,“ nehledal výmluvy trenér Václav Baďouček. „Jak jsme do zápasu špatně vstoupili, ve čtvrté minutě jsme měli tři vyloučené, tak jsme i pokračovali. Nebylo se o co opřít,“ zdůraznil kouč s tím, že ve hře Škodovky byla spousta nepřesností a chyb. A to jak individuálních, tak systémových.

„Jediné pozitivum tak je, že to přišlo takhle brzy. Kluci si alespoň uvědomí, co je potřeba dělat, abychom byli příště úspěšnější,“ řekl trenér Baďouček.

Škodovka prochází výrazným přerodem, desítka nových borců v kádru jsou vesměs urostlí, svalnatí chlapíci. Očekáváním je větší důraz plzeňských akcí, i jejich tvrdost. Jenže má to své limity.

Hákování, krosček, hrubost, to byly prohřešky v rychlém sledu, kterými se Indiáni vyautovali v úvodu zápasu. První oslabení neubránili, záhy inkasovali podruhé a tým do zápasu nevrátila ani bitka v závěru úvodní třetiny. Letní posila a vyhlášený rváč Sam Bitten se pustil do litvínovského obránce Daniela Koláře. Navíc plzeňští střelci až do konce mlčeli a mladý gólman Šimon Zajíček uhájil nulu.

„Když se špatně začne, tak už se do zápasu těžko vracíte. Pevně ale věřím, že ve čtvrtek nastoupí zcela jiný tým,“ prohlásil Václav Baďouček.

Jsou o tom přesvědčeni i hráči. „Hrajeme doma a rozhodně to z naší strany bude úplně jiné. Jsem o tom přesvědčený, protože v Litvínově to byla ostuda. Náš výkon neměl parametry extraligového zápasu. Musíme se omluvit fanouškům, kteří za námi do Litvínova přijeli, protože to nebylo ke koukání. Tam nebylo nic,“ uvedl 18letý mladíček v plzeňské sestavě Adam Dvořák.

Zároveň připomněl, že příprava je stále na začátku. „Nemá smysl se v porážce nějak extra hrabat. Ve čtvrtek musíme předvést úplně jiný výkon. Je nutné se rvát a hrát jako tým,“ řekl dravý útočník, syn někdejšího hráče Škody a nyní trenéra Michala Dvořáka, který do extraligy chlapů naskočil už v minulé sezoně.

Ačkoliv neoslňuje výškou (171 cm), v Litvínově se před vlastní bránou pustil nebojácně do bitky s výrazně větším soupeřem. „Jakmile se někdo dotkne gólmana, tak je mi jedno, jestli má dva metry a kolik váží,“ krčil rameny Adam Dvořák.

Odveta s Litvínovem je pro Škodu třetím testem před sezonou. Hned na úvod Plzeň porazila doma prvoligový Šumperk 4:0. Jak si povedou Indiáni ve druhém představení na vlastním ledě?

Vstupné na zápas je 100 Kč, majitelé permanentek premium i klasik jdou zdarma.

Na Evropě dvakrát v desítce. Tělo zatuhlé, ale diváci skvělí, hlásila Zemanová