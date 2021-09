V úvodu soutěže se trápící Indiáni ale mohli získat i víc, ale nadějný náskok z první periody zase ztratili a musí litovat. Po pěti zápasech mají na kontě jen čtyři body a zůstávají u dna tabulky. Vítězný gól zápasu vstřelil v nastavení Erik Thorell a předčil tak svého bratra Gustafa v dresu Západočechů.

Na hokej do pražské O2 arény se šlo v neděli už hodinu po poledni, ale kdo čekal, že tápající Škodovka bude pro Spartu snadnou kořistí, ten se přepočítal. Plzeň zápas zahájila v bráně s Pavlátem místo Furcha a hezky od podlahy. Hnáni početným kotlem svých fanoušků také Indiáni po úvodní dvacetiminutovce vedli 2:0. Skóre už v deváté minutě otevřel po Kvasničkovo nahození od modré pohotovou tečí starší z Thorrellů Gustaf. Pavlát se pak v oslabení stihl přesunout proti Kašeho zakončení a zlikvidoval i nájezd Erika Thorella. Arénou znělou hlasité Heja Škoda, heja a Indiáni v závěru třetiny přidali druhý gól. Přesilovkou kombinaci zakončil u pravé tyče nekrytý Schleiss.

Do druhé dvacetiminutovky vyrukovala Sparta sice s pozměněnými útoky, ale Plzeň byla dál aktivnější. Domácí fandové oprávněně skandovali: Budíček, budíček! Teprve ve 32. minutě se po souhře před Pavlátem ujala se štěstím sparťanská dorážka, když puk si do sítě srazil jeden z bránících hráčů. Gól byl připsán Poláškovi a kontaktní trefou vybuzení Pražané ještě zvýšili své úsilí. Pavláta však nepřekonali a naopak Škodovka si mohla před druhou pauzou vzít zpátky dvougólový náskok. Mertl i Bulíř však ztroskotali na Salákovi.

Hned v úvodu třetí části promarnili Indiáni nájezd tří na jednoho a Sparťané po 50. minutě boje dvěma slepenými góly stav otočili. Nejprve nahozený puk mezi Pavlátovy betony tečoval zblízka Horák. Srovnání na hosty dolehlo a sparťané necelé dvě minuty poté udeřili znovu. Nechytatelnou ranou poslal domácí do vedení explzeňský obránce Moravčík. Gól také příliš neslavil.

Na ledě přituhlo, přibylo potyček a podrážděných reakcí. Víc z toho ale těžila Plzeň. Po Dvořákově zkratu (udeřil holí do obličeje Dzierkalse) si Indiáni zahráli téměř pět minut klasickou přesilovku, pak dokonce dvě minuty pět na tři a srovnali. Kombinaci u pravé tyčky zavíral znovu Schleiss. V pokračující výhodě pět na čtyři se po Blomstrandově ráně ještě zatřásla sparťanská tyčka. Už ve vyrovnaném počtu hráčů ještě oba celky sahaly po výhře. Jenže Gustaf Thorrel před sparťanskou klecí neuspěl a na opačné straně nekrytého Horáka vychytal Pavlát. Následně domácí kapitán Řepík při střele z úhlu zlomil hůl a zápas dospěl do prodloužení.

O druhém bonusovém bodu pro Spartu rozhodl v 62. minutě trefou k tyči rozjetý Erik Thorell.

Hlasy trenérů:

Tomáš Hamara (asistent trenéra Sparty): Do zápasu jsme vstoupili špatně a trošku lehkovážně. Následně jsme dělali zbytečné fauly a bohužel nám k tomu nejde oslabení, takže jsme z toho inkasovali. Do druhé třetiny jsme vstoupili s drobnými změnami, zlepšili jsme pohyb a tlačili jsme se víc do hry, ale Plzeň byla na koni, takže to pro nás bylo strašně těžké. Dali jsme jeden gól, ale pořád to nebylo ono. Ve třetí třetině jsme už byli víc na kotouči, ale pořád nám chyběl větší tlak do brány. Ale i tak jsme dokázali zápas otočit, leč pak přišla nesmyslná vyloučení, jak do konce zápasu, tak i potom do tří. Soupeř to využil a vyrovnal. V prodloužení to bylo už z naší strany perfektně odehrané. Ubojovaný zápas, jsme strašně vděční za ty body.“

Tomáš Vlasák (asistent trenéra Plzně): „Vstoupili jsme do utkání dobře, první třetina byla z naší strany dobrá, měli jsme pohyb a dali jsme dvě branky. Věděli jsme, že ve druhé třetině Sparta zabere, což se potvrdilo, ale uhráli jsme ji ještě slušně. Ve třetí jsme začali dělat občas nepochopitelné věci a samozřejmě tak kvalitní mužstvo, jaké Sparta má, toho využilo. Pomohl nám trošku jejich zkrat, když se dostali do tří a nám se podařilo vyrovnat. V prodloužení už jsme tahali za kratší konec a vyústilo to ve vítězství Sparty.“

HC SPARTA PRAHA – HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 pp

Třetiny: 0:2, 1:0, 2:1 – 1:0.Branky a nahrávky: 32. Polášek (R. Horák, Řepík), 50. R. Horák (Sobotka), 52. Moravčík (E. Thorell), 62. E. Thorell (F. Chlapík, Kaše) – 9. G. Thorell (Kvasnička), 18. Schleiss (Dzierkals, Bulíř), 54. Schleiss (Dzierkals, Bulíř).

Rozhodčí: Hodek, Šindel – Brejcha, Votrubec.

Vyloučení: 6:4, navíc Dvořák (Sparta) 5 minut plus do konce zápasu.

Využití: 0:2. Střely na branku: 23:25.

Diváci: 5 641.



HC Sparta Praha: Salák – Moravčík, Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Polášek, Jeřábek – Sobotka, R. Horák, Řepík – Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Vitouch, M. Forman – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Trenéři: Jandač, Hlinka a Hamara.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Budík, Čerešňák, Graňák, Jiříček, J. Kindl, Kvasnička, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl, Schleiss – Kantner, Kodýtek, Bulíř – Blomstrand, Thorell, M. Lang – Malát, Přikryl, Kuťák. Trenéři: Baďouček, Říha mladší a Vlasák.