Opět se nerozhodlo po 60 minutách, ale v prodloužení rozťali důležitý zápas Severočeši a po výhře 2:1 se protlačili přes Hradec Králové do elitní čtyřky. Plzeň zůstala šestá s odstupem pěti bodů a šance na zdolání hranice přímého postupu je už jen teoretická.

Přitom škodováci bez zraněného Čerešňáka v obraně, zato s uzdraveným kapitánem Gulašem a Viktorem Langem v sestavě, předvedli odhodlaný výkon a v klíčovém utkání se rvali až do konce o vítězství.

Tygři měli sice optickou převahu a na střely zápas vyhráli drtivě 43:20, jenže bojovníci z Plzně opřeni znovu o jistého Pavláta v bráně soupeři srdnatě vzdorovali.

V první třetině přes šance na obou stranách gól ještě nepadl. Skóre se měnilo až v prostřední části a do vedení šla Plzeň. V čase 24:13 zavěsil puk pod horní tyč Kodýtek.

Nápor domácích ještě narostl a Knot trefil z dálky tyčku. Ačkoliv byli hosté pod tlakem, tak Eberle, který se po kontaktu se soupeřem ocitl na ledě, sudími signalizovaný trest džentlmensky odvolal.

Škodováci drželi těsný náskok hlavně díky Pavlátovi. Gólman dělal možné i nemožné, když třeba puk, který ho přeskočil a padal do branky, vyhodil mimo tyče máchnutím lapačky za zády. Až v 36. minutě v jedné z libereckých přesilovek srovnal po kombinaci trefou do odkryté branky Gríger.

Ještě před druhou pauzou mohl vrátit Plzni vedení Kodýtek, ale neuspěl. I když poté měl Liberec dál více šancí, tak Škodovka odolávala a před koncem třetí třetiny mohla zápas rozhodnout. To hosté hráli přesilovku, chvíli i pět na tři, ale Gulaš ani Kodýtek neskórovali a souboj dospěl do prodloužení.

Plzeň si do nastavení přenesla početní výhodu, navíc poté znovu umocněnou dalším vyloučením, jenže vítězný gól ani tak nedala. Naopak krátce po srovnání početního stavu na ledě rozťal zápas zblízka Bulíř.

„Soupeř výborně bránil a jsem rád, že jsme v závěru urvali vítězství. Samozřejmě musím pochválit kluky z oslabení a několik zákroků Jardy Pavelky,“ uvedl po utkání liberecký trenér Patrik Augusta.

Jeho plzeňský protějšek Ladislav Čihák sportovně uznal, že Liberec byl celé utkání lepší. „Na druhou stranu bych chtěl pochválit kluky. Dobře to odbránili a jejich úsilí podpořil skvělým výkonem náš gólman. Drželo nás to ve hře a v přesilovce pět na tři jsme mohli rozhodnout, bohužel se to nepodařilo a inkasovali jsme v prodloužení. Ale samozřejmě jsme rádi, že jsme urvali alespoň bod,“ řekl plzeňský kouč.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – HC ŠKODA PLZEŇ 2:1p

Třetiny: (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0) . Branky a nahrávky: 36. Gríger (J. Vlach, Najman), 63. Bulíř (Lenc) – 25. Kodýtek (P. Musil).

Rozhodčí: Hradil, Vrba – Ganger, Rampír.

Vyloučení: 7:8.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 43:20.

Bez diváků.

Bílí Tygři Liberec: J. Pavelka – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner, A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Rychlovský – A. Dlouhý. Trenéři: P. Augusta a J. Kudrna.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Houdek – M. Lang, P. Musil, Gulaš – Kantner, Kracík, Pour – Straka, Kodýtek, Eberle – Michnáč, Přikryl, Rob. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Špaček.