Po dvou nepovedených výpadech hokejisté Škody Plzeň zase zabrali. Doma v utkání 39. extraligového kola Indiáni porazili silné Oceláře Třinec 5:2, přemoženému soupeři odskočili a v tabulce se přiblížili druhé Spartě.

Zápas celků z čela pořadí, třetího se čtvrtým, začal hodně svižně. Aktivnější byli v úvodu hosté, dostávali Plzeň do problémů a v třetí minutě šli do vedení.

Oceláři vyrazili do rychlého přečíslení dva na jednoho a Chmielewski zleva otevřel skóre.

Plzeň, které v útoku dál chyběli Straka s Eberlem, byla dál pod tlakem. Jen obtížně se drala do ofenzivy a z nejhoršího dostal Škodovku až v 10. minutě čtvrtý útok mladíků.

Jank nabil na levý kruh juniorovi Malátovi, jeho ránu jeden z obránců srazil k Vracovskému, který trefou do odkryté branky srovnal.

„Ta brána byla skoro prázdná a já přitom trefil ještě gólmanovu brusli. Ale spadlo to tam. Šťastný gól, ale i takové platí a jsem za něj rád,“ svěřoval se po utkání hráč, kterého si Plzeň půjčuje z prvoligového Sokolova.

V zápase šlo prakticky o první střelu Indiánů, která se vešla mezi třinecké tyče.

To už se však Škodovka přece jen soupeři vyrovnala v pohybu a navíc Ocelářům dala lekci z produktivity.

Záhy Indiáni stav otočili. Po Gulašově pobídce se Zdráhal, který hrál poprvé v elitním plzeňské řadě, ještě netrefil. Ale domácí se udrželi v útoku, Budík u zadního mantinelu vyškrábl puk, poslal ho před bránu a Zdráhal zblízka zavěsil.

Hosté, kteří měli střelecky stále navrch, v prostřední třetině ještě jednou vyrovnali. Doudera bleskově objel plzeňskou bránu a před odkrytou klec nabil na gól O. Kovařčíkovi.

Pak už však skórovali jen Indiáni.

V 32. minutě se po Mertlově přihrávce prosadil obránce Vráblík. Jeho první ránu brankář Štěpánek vyrazil, ale na bekhendovou dorážku už byl krátký. Nakonec šlo o vítězný gól Škodovky.

V úvodu třetí části Plzeň nevyužila zbytek přesilovky, ale při pokračujícím obléhání třinecké branky udeřila počtvrté. Od modré vystřelil Budík a útočník Marcinko si puk nešťastně srazil do vlastní sítě. Vítěztví 5:2 pak v bleskově využité početní výhodě zpečetil svou trefou Němec.

Závěr zápasu se přesto nesl ještě v zjitřené atmosféře, kterou svými zákroky vyostřili porážkou frustrovaní hosté.

Strhla se i drsná pěstní bitka, do níž na plzeňské straně zasáhl nejmenší hráč v extralize Kodýtek. Do minimálně o hlavu vyššího Hrehorčáka se však pustil neohroženě a soupeře zasáhl několika přesně mířenými údery.

„Zápas jsme dobře rozehráli, dali jsme rychlý gól a dál jsme hráli v tempu. Pak ale domácí z rychlého brejku čtyři na dva srovnali a také druhá inkasovaná branka byla laciná,“ bilancoval třinecký trenér Václav Varaďa. „Hráči sice zápas dobře odpracovali, měli snahu, ale individuálními chybami jsme utkání ztratili. Jak Plzeň ve skóre odskočila, tak už to pro nás bylo těžké,“ uznal kouč.

Plzeňský asistent Jiří Hanzlík ocenil nasazení Indiánů.

„V zápase byla vidět velká kvalita soupeře a výsledek neodpovídá poměru sil na ledě. My jsme měli menší problém se sestavou, navíc minulé dva zápasy se nám výsledkově nepovedly. Do utkání jsme proto vstoupili s obavami, ale rozhodla produktivita. Na střely sice vyhrál soupeř 39:25, ale my jsme dali pět gólů,“ říkal Hanzlík.

Škodovka se představí doma také v neděli, kdy se v Logspeed CZ Aréně utká na úvod poslední čtvrtiny základní části od 16.30 hodin s pražskou Spartou.