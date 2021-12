Více ze hry pak měli hosté a dostávali se častěji před Svobodu. Po jednom z protiútoků sice domácí gólman puk zkrotil, ale sudí ještě na videu zkoumali, zda kotouč přece jen nepřešel brankovou čáru. Nakonec však zůstal v platnosti nulový stav. Bruslaři byli dál útočnější. Až před Svobodu se zprava protáhl Kantner, který se do Plzně po své výměně do Boleslavi vrátil poprvé coby soupeř. Ani nadvakrát však svého donedávna spoluhráče nepřekonal. Ve 12. minutě už však explzeňský útočník uspěl. Kousal nahodil puk před domácí klec a Kantner ranou nad vyrážečku otevřel skóre. Boleslavskému gólu předcházela sporná situace, kdy boleslavský Šťastný mimo hru trefil ramenem do obličeje Schleisse. Domácí útočník byl otřesený, ovšem sudí nereagovali. V závěru třetiny však přišly dva tresty hostů a Plzeň přesilovky umí. Už v první výhodě střílel nebezpečně Bulíř, jenže Mertl z dorážky ještě neuspěl. Necelé dvě minuty před pauzou znovu v přesilovce z vrcholu levého kruhu napřáhl Kodýtek a Suchý tečí zblízka srovnal na 1:1.

Stejný stav platil i po čtyřiceti minutách, a to především zásluhou obou brankářů. Plzeňští přidali v bruslení i v důrazu, dostávali se do šancí a práce výrazně přibyla i Růžičkovi. Po polovině zápasu třeba domácí Blomstrand svou bombou sestřelil boleslavskému brankáři masku. Zásahem otřesený gólman se dlouho zvedal z ledu, po ošetření však pokračoval ve své práci. A vedl si dobře, stejně jako na opačné straně Svoboda.

Ve třetí části, která už byla kdo s koho, strážce plzeňské klece skvělým zákrokem zlikvidoval Najmanovo zakončení po přečíslení dvou na jednoho. Růžičku nepřekonal Dzierkals a gólman kryl i Mertlovo pohotovou ránu mířící k tyči. Plzeň si ke zlomové brance nepomohla ani v početních výhodách, a to ani krátce v pěti na tři. Ani jeden ze soupeřů už nechtěl udělat chybu a vyrovnaný duel tak v předvánoční atmosféře dospěl do prodloužení.

A ve chvíli, kdy se už zdálo, že ani přesčas o vítězi nerozhodne, přišlo kuriózní vyvrcholení. V čase 63:55 hledal Mertl dlouhým pasem před Růžičku najíždějícího Budíka a ten v pádu zavezl puk svou zadní části těla až do branky. Sudí se ještě chvíli radili, ale pak ukázali jasně - Plzeň vyhrála.

Škodovku tak čekají krásné a také delší vánoční svátky. Zápas se Spartou z programu 35. kola, které se hraje na Štěpána, mají totiž předehraný a užijí si tak dvou dnů volna. Do extraligové řeže se Indiáni vrátí v úterý v Českých Budějovicích. Zápas s tamním Motorem začíná v 17.30 hodin. V Plzni se bude letos hrát naposledy ve čtvrtek 30. prosince, kdy na západ Čech přijede Kometa Brno.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): Věděli jsme, že nás čeká velice těžké utkání s bruslivým a důrazným soupeřem. První třetina byla z naší strany velice špatná, nevím jestli to byl ještě následek našeho pozdního návratu z Olomouce, ale byli jsme rádi, že třetina skončila 1:1. Pak se naše hra zlepšila a zápas byl vyrovnaný. Nakonec jsme byli my ti šťastnější a teď si užijeme o něco delší Vánoce. K tréninku se vrátíme v neděli a začneme se chystat na úterní utkání v Českých Budějovicích. Všem našim příznivcům bych chtěl popřát hezké svátky a vše nejlepší do nového roku.

Pavel Patera (Mladá Boleslav): Před zápasem bychom každý bod z Plzně brali. Domácí mají výbornou formu, viděli jsme jejich zápasy. Hrají skvěle přesilové hry i oslabení. Ale zápas se mi moc hodnotit nechce, všichni víte co se po utkání smí a nesmí. Proto vám chci jen popřát hezké Vánoce.

ŠKODA PLZEŇ – MLADÁ BOLESLAV 2:1 v prodloužení

Třetiny: 1:1, 0:0, 0:0 – 1:0. Branky a nahrávky: 19. F. Suchý (Kodýtek, Schleiss), 64. Budík – 12. Kantner (P. Kousal). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Střely na branku: 35:35. Diváci: 1 000. Nejlepší hráči: Miroslav Svoboda – Jan Růžička.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Budík, Kvasnička, J. Kindl, Kremláček – Dzierkals, Mertl, J. Dufek – F. Suchý, Bulíř, Schleiss – Blomstrand, Kodýtek, G. Thorell – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pavel Pýcha, Ševc, Bernad, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Pospíšil – Lunter, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.