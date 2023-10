Hokejová Plzeň porazila rozjetého lídra doma v parádní bitvě 5:2 a potvrdila, že herně jde nahoru.

Útočník Aleksi Rekonen (vlevo) se před litvínovskou brankou tlačí za dorážkou. | Foto: hcplzen.cz

Hokejisté Škody Plzeň si v neděli vyšlápli na rozjetý Litvínov, který se v pátek vyhoupl do čela extraligy. Škodovka ale sestřelila Vervu doma v 15. kole 5:2 . Soupeři vrátila porážku z druhého dějství, odčinila i předchozí neúspěch v Třinci a potvrdila, že už není tápajícím týmem z úvodu soutěže.

Indiáni vyrukovali na čerstvého lídra energicky. Záhy hráli přesilovku, hosty zmáčkli, ale ani Rekonen zblízka Tomka v litvínovské kleci nepřekonal. Pak režii zápasu převzala Verva, a to i díky čtyřem početním výhodám. Hned v první Kirk z mezikruží přestřelil a Plzeň zvládla i další oslabení. A když se pak při hře pět na pět dostal k dorážce Gut, domácí gólman Pavlát skvěle zasáhl lapačkou.

Čtvrtý plzeňský trest se přelil do druhé části, i ten ale domácí ubránili a v závěru udeřili. Střelu útočícího Hrabíka přes obránce Tomek jen vyrazil, rozjetý forvard vrátil puk před odkrytou bránu Jansovi a Škodovka vedla 1:0.

Gól z 22. minuty domácí ještě víc nabudil, měli tlak i šance. V přesilovce to ještě nevyšlo, v čase 26.00 se prosadil Malák. Jeho první ránu gólman neudržel a druhý pokus bek zavěsil pod horní tyčku – 2:0.

Před polovinou zápasu domácí zaváhali. David Kaše narýsoval z rohu kluziště přihrávku před Pavláta a nekrytý Ondřej Kaše trefou nad lapačku snížil – 2:1.

Ačkoliv hosté pak měli mírně navrch, Indiáni odskočili v přesilovce znovu na dvougólový distanc. Bombou z vrcholu levého kruhu na 3:1 zvýšil Laakso. Šlo o první gól finského beka v extralize.

Finský obránce Aleksi Laakso (v popředí) se na sestřelení Litvínova podílel dvěma góly.Zdroj: hcplzen.cz

Na ledě přibyly emoce. Hosté na Plzeň ještě nastoupil, ale Indiáni nezměrnou bojovností dotáhli zápas k vítězství. V 51. minutě se škodováci se štěstím rozjeli do přečíslení a Holešinského pobídku doklepl do sítě Söderlund – 4:1.

V šanci faulovaný Holešinský následně neproměnil trestné střílení a minutu před koncem pak jiskřičku naděje pro Vervu vykřesal Kirk – 4:2. Severočeši to ještě zkoušeli bez gólmana v šesti a Laakso trefou téměř přes celé hřiště do opuštěné brány hostů zpečetil zisk cenných tří bodů – 5:2.

„V první třetině nás zbrzdila čtyři vyloučení, ale podařilo se nám je ubránit a stále jsme věřili, že se to zlomí. Že dáme nějaký gól. Což se povedlo. Pak jsme inkasovali na 1:2, ale z problémů nás dostal třetí gól. V poslední třetině to pak kluci se skvělým brankářem v zádech dotáhli k výhře,“ ocenil plzeňský trenér Petr Kořínek.

„My jsme do utkání vstoupili ledabyle, nehladově a Plzeň zápas zaslouženě vyhrála, protože nás doslova ubojovala,“ uznal litvínovský kouč Karel Mlejnek.

V úterním kole hraje Plzeň v Českých Budějovicích.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (trenér Plzně): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, hráči byli hladoví po vítěztví. V první třetině jsme měli čtyři vyloučené hráče, dali jsme soupeři šanci, ale podařilo se nám je skvěle ubránit. Ve druhé třetině jsme věřili, že se to zlomí, že dáme nějakou branku, což se nakonec povedlo. Mohli jsme navýšit ještě na 3:0, místo toho jsme ale inkasovali 1:2 a posléze jsme měli menší problémy. Třetí gól byl hrozně důležitý. V poslední třetině to kluci ubojovali, se skvělým brankářem v zádech jsme zaslouženě vyhráli.“

Karel Mlejnek (trenér Litvínova): „Do utkání jsme vstoupili ledabyle, nehladově, což se pak promítlo v průběhu druhé třetiny. kdy jsme několikrát inkasovali. Plzeň zápas zaslouženě vyhrála, protože nás doslova ubojovala.“

Škoda Plzeň - Verva Litvínov 5:2

Třetiny: 0:0, 3:1, 2:1. Branky a nahrávky: 22. Jansa (Hrabík), 26. Malák (Piskáček, Pour), 35. Laakso (Schleiss, Indrák), 51. Söderlund (Holešinský), 59. Laakso (Piskáček) – 30. O. Kaše (D. Kaše), 59. Kirk (Maštalířský, Abdul). Rozhodčí: Hribik, Sýkora – Hynek, Zíka. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0.Střely na branku: 25:37. Diváci: 5 264.

Nejlepší hráči: Dominik Pavlát – Ondřej Kaše.

Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Laakso, Jiříček, Malák, Piskáček, Houdek – Holešinský, Mertl, Söderlund – Schleiss, Lev, Matýs – Pour, Indrák, Rekonen – Hrabík, Jansa, Šiler. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Litvínov: M. Tomek – Zile, Demel, Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Maštalířský, Kirk, Abdul – Válek, Jurčík, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.