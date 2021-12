Čtyřmi body za gól a tři asistence přispěl k výhře produktivní Michal Bulíř a dvěma finálními přihrávkami podtrhl maximální zisk obránce Peter Čerešňák.

Slovenský reprezentant přitom byl už jednou nohou v ruské KHL, kde měl posílit tým Bars Kazaň. Jenže šéf klubu z Tatarstánu transfer na poslední chvíli smetl, a Plzeň se tak dál může spolehnout na jednoho z nejlepších beků v extralize.

„Minulý pátek byly veškeré papíry vyřízené a v sobotu ruský klub od dohody ustoupil,“ vysvětloval Baďouček. „Už jsme byli smíření, že Peter odchází. Přáli jsme mu to, vždyť v Plzni léta odvádí kus práce, ale teď se nám ulevilo,“ potvrdil kouč.

A odmítl i další spekulace naznačující, že Škodovka nabízí k prodeji do zahraničí útočníka Petra Kodýtka.

„To jsou nesmysly. I Čerův odchod se v klubu zvažoval dlouho, snad dva měsíce, a když z něj sešlo, tak to pro nás byla super zpráva,“ uvedl Baďouček. „Přestupy v KHL končí 25. prosince, tak doufáme, že Peter u nás zůstane už do konce sezony,“ přál si.

Škoda naskočila na úspěšnou vlnu, z Olomouce veze tři body

Není divu.

Skvělou práci v defenzivě umocňuje Čerešňák výraznou podporou útoku. Ve 32 zápasech si připsal neskutečných 29 bodů za pět gólů a 24 asistencí. Navíc 28letý bek během nedávné absence Jakuba Kindla táhl Škodovku jako kapitán.

S Čerešňákem v sestavě vyrukují Indiáni i do posledního utkání před Vánoci, v němž se ve čtvrtek v rámci 34. kola střetnou doma od 17.30 hodin s Mladou Boleslaví.

„Boleslav nás předtím v sezoně dvakrát porazilaa to chceme zlomit. Čeká nás bruslivý, důrazný soupeř a bude nutné předvést znovu soustředěný výkon,“ burcoval Baďouček. „Bolka je v tabulce za námi a v případě úspěchu jí můžeme odskočit už na rozdíl deseti bodů. Navíc výhra by nás naladila na Vánoce. Nedělní zápas se Spartou máme předehraný, takže bychom si svátky mohli užít o něco víc,“ sdělil trenér Škodovky.

Ježíšek však do kabiny Indiánů zavítal už včera. „Rozdali jsme si dárky z řádu těch žertovných. Co konkrétně, to je interní věc,“ poznamenal s úsměvem Václav Baďouček.