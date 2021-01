Jen krátce poté, co si vedení hokejové Škodovky zajistilo z prvoligové Poruby na střídavý start finského střelce Markuse Korkiakoskiho, hlásí další posílení ofenzivy.

Z českobudějovického Motoru přichází na západ Čech zatím na hostování do konce sezony někdejší juniorský reprezentant Albert Michnáč. A s Vítkovicemi pak Plzeň směnila Davida Stacha za Martina Dočekala. Klub tím reaguje na početnou marodku mezi útočníky.

„Stále máme řadu zraněných, a když se naskytly tyhle možnosti, využili jsme je,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Tomáš Vlasák.

VÝZVA PŘED MICHNÁČEM

Dvaadvacetiletý Albert Michnáč v Motoru příliš prostoru v běžící sezoně nedostával, i tak si ve 24 zápasech připsal 13 kanadských bodů za pět gólů a osm asistencí.

„Jedná se o mladého hráče s potenciálem. Uvidíme ho v našem týmu do konce sezony a zjistíme, jak na tom bude. V Českých Budějovicích se dokázal prosadit, tak doufáme, že to potvrdí i u nás,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Ve Škodovce bude Michnáč oblékat dres s číslem 33 a trenérům by měl být k dispozici už v pátečním utkání na Spartě, co by pro něj byla hodně pikantní premiéra v novém týmu.

Rychlý útočník s tahem na branku se totiž narodil v Praze a je odchovancem právě Sparty, v níž prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V juniorském věku pak Michnáč zamířil do zámoří a v OHL během tří sezon působil v týmech Guelph Storm, Mississauga Steelheads a Saginaw Spirit. Usiloval také o draft NHL, ovšem neuspěl a po sezoně 2018/19 se vrátil do Česka.

Extraligu si účastník mistrovství světa dvacetiletých 2018 zahrál předtím za Spartu a Karlovy Vary, minulou sezonu pak dokončil v první v lize už v dresu Českých Budějovic a podílel se na postupu Motoru do nejvyšší soutěže.

SMĚNA CENTRA ZA UROSTLÉ KŘÍDLO

Ve snaze oživit ofenzivu se Plzeň dohodla na směně hráčů s Vítkovicemi. Do týmu Ridery míří na hostování do konce sezony David Stach a opačným směrem putuje Martin Dočekal. Oba útočníky v běžící extralize spojuje podobný osud. Gólově se neprosazují.

Devětadvacetiletý Stach, který do Plzně přišel loni v létě z Kladna, sehrál za Škodu 29 utkání, přičemž si připsal dva góly a pět asistencí. O rok starší Dočekal zase ve Vítkovicích v 29 zápasech skóroval třikrát a k tomu přidal pět asistencí.

„David Stach výkonnostně stagnoval, což cítil a sám projevil zájem pokusit se o restart jinde. Podle představ se nevedlo ani Dočekalovi, ale to je velký hráč do předbrankového prostoru, kde nám důraz stále chyb. A Martin by nám v tomhle mohl pomoct,“ komentoval výměnu Tomáš Vlasák.

„Davidovi děkujeme a přejeme do budoucna jen to nejlepší,“ doplnil sportovní manažer HC Škoda.

Třebíčský rodák Dočekal s úctyhodnými fyzickými parametry (193 centimetrů/97 kilogramů) získal v letech 2017 a 2018 dva české tituly s brněnskou Kometou. Sezonu 2019/20 rozehrál urostlý forvard s reprezentačními zkušenostmi v pražské Spartě, vbrzku se ale vrátil do Brna, odkud se loni stěhoval do Vítkovic.

„Výměna Dočekal – Stach je směnou křídelního útočníka za centra, navíc Stach je pravák, což je pro nás dalším vítaným bonusem,“ uvedl na webu vítkovického klubu sportovní ředitel Roman Šimíček.