V poslední minutě prodloužení pak rozhodl o výhře domácích Kaňák, který si v pátek do tabulky produktivity připsal tři kanadské body.

Svěřence trenéra Václava Baďoučka může těšit, že konkurenti Plzně v boji o čtvrté místo zaručující přímý postup do play-off prohráli. České Budějovice v Mladé Boleslavi a Sparta v Brně.

První gól zápasu vstřelila Škodovka už po necelých dvou minutách od úvodního buly. Nehlídaný Suchý, který dal dva góly v úterý Spartě, dorazil puk za litvínovského brankáře Neužila po střele Kindla od modré.

Ve 12. minutě podruhé za sebou fauloval domácí útočník Mertl a po sérii litvínovských šancí i plzeňském přečíslení dva na jednoho vyrovnali hosté na konci početní výhody. Explzeňský Zdráhal tečoval střelu plzeňského odchovance Hrbase.

Vzápětí Neužil vychytal Maláta, ale Plzeň s této akce vytěžila přesilovku, kterou využil švédský kanonýr v dresu Škodovky Blomstrand.

Na začátku druhé třetiny plzeňský brankář Pavlát vychytal Kudrnu. Domácí mohli přidat třetí gól v přesilové hře, jenže skvělou kombinaci zakončenou Schleissem vyrazil Neužil. Na něm ztroskotal i Lang.

Nástup do třetí třetiny jednoznačně vyšel hostům. Po chybné rozehrávce Plzně vyrovnal Estephan. Za 25 vteřin se Litvínov ujal vedení. Domácí hokejisté opět chybovali a k puku se dostal Fronk, který propálil Pavláta mezi betony.

Plzeň se hnala za vyrovnáním. Blomstrand těsně minul litvínovskou branku. Necelé dvě minuty před vypršením řádné hrací doby si plzeňští trenéři vzali oddechový čas. Po něm domácí nastoupili se šesti hráči a s Pavlátem na střídačce. A vyplatilo se, protože Škodovka záhy vyrovnala. Z levého mezikruží Schleiss poslal zápas do prodloužení.

Na něj nakonec nemuselo dojít, protože pár vteřin před koncem třetí třetiny nepřekonal Neužila Blomstrand, který se před hostujícím gólmanem objevil osamocený.

Bonusový bod v prodloužení získala Plzeň. Mertl vybojoval puk, přihrál Kaňákovi, který z mezikruží prostřelil Neužila – 4:3.

„Věděli jsme, že přijede tým, který bojuje o to, aby unikl z nepříjemných pater tabulky. Věděli jsme, že budou hrát nepříjemný, agresivní hokej a to se také potvrdilo. Šli jsme do utkání s tím, že chceme tři body, ale jsme hrozně rádi alespoň za dva body. Od druhé třetiny se nám hra nedařila, Litvínov hrál výborně. Situaci jsme si zkomplikovali dvěma fatálními chybami na začátku třetí třetiny, kdy jsme soupeři góly darovali. Musím tým pochválit, že jsme se s tím takhle poprali a ve finále jsme za dva body hrozně rádi,“ řekl trenér Plzně Václav Baďouček.

Už v neděli od 17.20 hodin (ČT Sport) hraje Plzeň na ledě Hradce Králové.

