Na sérii tří zápasů bez porážky nenavázali v Třinci ve 14. kole Tipsport extraligy hokejisté Plzně. O osudu zápasu rozhodla druhá část, v níž se domácí tým prosadil hned třikrát, z toho využil hned dvě přesilovky. Domácí odskočili na pohodlný rozdíl, který udrželi až do konce. Plzeňané tak museli skousnout porážku 1:4.

Brankář Samuel Hlavaj zaznamenal v utkání 33 zásahů, ani to ale Plzni k bodům na ledě Třince nepomohlo. | Foto: Petr Rubal

Po úvodním oťukávání se do první šance v zápasu dostali Oceláři. Vladimír Dravecký z dobré pozice orazítkoval tyčku Hlavajovy branky. O chvilku později se na druhé straně dostal do dobré pozice Jakub Lev, z prostoru mezikruží trefil zkušený centr rameno gólmana Mazance.

Posléze se musel činit Hlavaj, který zlikvidoval ostrou střelu Daňa. Zároveň měl plzeňský strážce štěstí, že se k dorážce nedostal ani jeden z třineckých útočníků. Přesto se ještě puk posunul na modrou čáru k Poláškovi, jehož ostrý projektil se otřel o boční oblouk plzeňské branky.

Po změně stran přišlo i první vyloučení utkání, když Indrák zasáhl soupeře vysokou holí. A hned úvodní dvouminutový trest skončil pro Indiány inkasovanou brankou. Jakub Jeřábek vyslal od modré tvrdou ránu, kterou tečoval Daniel Voženílek mimo dosah Hlavaje.

Brzy mohlo být však srovnáno. Daniel Malák poslal svojí bombu od modré do břevna domácí branky. Gólman Mazanec měl velké štěstí, když na ukrytý pokus ani nestihl zareagovat.

Následně ale šla Škoda znovu do čtyř, kdy byl za další vysokou hůl vyloučen Piskáček. Ve vlastním oslabení mohla Plzeň nejprve vyrovnat. Situaci dva na jednoho zakončil po Strakově přihrávce Tomáš Mertl, brankáře Mazance z blízkosti ale nepřekonal.

Udeřilo tak na druhé straně. Oceláři druhou početní výhodou nepohrdli a zvýšili na 2:0. Prudká rána ostrostřelce Martina Růžičky z osy hřiště se zastavila až v hostující brance. Do konce třetiny navíc domácí zvýšili už na 3:0. Richard Pánik dostal nabito na pravý kruh, odkud z voleje poslal puk nekompromisně pod břevno.

Hokejisté Plzně nestačili ve 14. kole Tipsport extraligy na Třinec, kterému podlehli 1:4.Zdroj: Petr Rubal

Jiskřičku naděje pro Indiány vykřesal na začátku třetí periody Jakub Lev, jenž šikovně tečoval Piskáčkovu střelu. Domácí tým však následně pozorně bránil a s výjimkou příležitosti Maláka, který po Holešinského přihrávce neprocpal kotouč za Mazance, v poklidu dovedl duel do vítězného konce.

V závěru ještě zkusil plzeňský trenér Petr Kořínek power play, tu však potrestal Patrik Hrehorčák, který trefil z poloviny hřiště prázdnou branku Indiánů.

V dalším utkání se Plzeň představí na domácím ledě, když v neděli od 15.30 přivítá rozjetý Litvínov.

Ohlasy trenérů:

Zdeněk Moták (HC Oceláři Třinec): „V první třetině mi chybělo z naší strany víc bruslení. Bruslili jsme špatně, ale druhá třetina byla fajn a jak říkal trenér Plzně, rozhodly speciální formace. My v přesilovkách dali dva góly, nedostali ani jeden. Navíc se to stalo ve druhé třetině, kdy je střídačka daleko a je strašně těžké přesilovku soupeře bránit, když vás zamkne do tlaku. My v tuhle chvíli odvedli skvělou práci, spoustu střel zblokovali. Sice jsme ve třetí třetině dostali brzký gól, to byla trošku komplikace, ale zbytek zápasu jsme zkušeně hlídali a přidali do prázdné branky čtvrtý gól. Za výsledek musím našim hráčům pogratulovat.“



Petr Kořínek (HC Škoda Plzeň): „Třinec je silné mužstvo. Měli jsme tam dneska nějakou tyčku, celkově si myslím, že zápas z naší strany nebyl špatný. Zápas ale rozhodly speciální formace, Třinec dal ve dvou přesilovkách dva góly, my jsme také měli šanci si zahrát početní výhodu, ale nepomohli jsme si. Navic po skončení přesilovky jsme špatně prostřídali, dostali třetí gól a pak už to bylo těžké. Sice se nám ve třetí třetině podařilo snížit na 1:3, ale soupeř už si utkání pohlídal.“

Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 4:1

Třetiny: 0:0, 3:0, 1:1. Branky a nahrávky: 25. Voženílek (J. Jeřábek, M. Růžička), 29. M. Růžička (J. Jeřábek, Nestrašil), 36. Pánik (Adámek, M. Roman), 57. Hrehorčák (M. Roman) – 42. Lev (Piskáček, Schleiss). Rozhodčí: Kika, Vrba – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Střely na branku: 37:26. Diváci: 4 882.

Nejlepší hráči: Martin Růžička – Miroslav Indrák.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel – M. Růžička, Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Vrána – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Zdeněk Moták

HC Škoda Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Kvasnička, Jiříček, Piskáček, Dujsík, Malák, Houdek – Söderlund, Mertl, Holešinský – Matýs, Lev, Schleiss – Rekonen, Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Straka. Trenér: Petr Kořínek