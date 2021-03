Škodovka na závěr rozstřílela Olomouc a s Hanáky se utká znovu v předkole

Rvali se, naději živili až do poslední chvíle, ale místo ve čtyřce a tím přímý postup do čtvrtfinále extraligového play-off nakonec hokejistům Škody Plzeň unikl.Indiáni na závěr základní části rozstříleli doma Olomouc 9:1, čímž splnili nutnou podmínku, jenže v souboji na dálku s Libercem o poslední volnou místenku ve čtvrtfinálovém expresu to stejně bylo málo.

Škodovka na závěr rozstřílela Olomouc a s Hanáky se utká znovu v předkole | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

Liberečtí Tygři totiž ve Vítkovicích rovněž zvítězili a čtvrté místo uhájili s dvoubodovým náskokem před Škodovkou. Západočeši tak po 52 kolech základní části zůstali pátí a v předkole play-off se střetnou znovu s Olomoucí. Úvodní zápasy jsou na programu ve středu a ve čtvrtek v Plzni, brány čtvrtfinále otevřou tři vítězství. Ale zpátky k včerejšímu zápasu. Jestliže Škodovka ještě bojovala o čtyřku, ale mohla spadnout i na šestou příčku, tak Mora dopředu věděla, že do vyřazovacích bojů půjde z dvanáctého místa. Indiáni také hned v úvodu zahájili ofenzivu a v páté minutě šli do vedení. Kodýtkův švih se otřel o Suchého a obloučkem zapadl za brankáře Lukáše. Hosté si vzali ještě trenérskou výzvu, ale sudí po dlouhém zkoumání gól uznali. Pár střeleckých pokusů si poté vytvořili také Hanáci, domácí Frodl však byl pozorný. Následně oba týmy nevyužily početní výhodu. Jenže Plzeň poté, co ubránila oslabení, znovu udeřila. Pas Viktora Langa přiťukl Mertl šikovně do jízdy Suchému a ten bekhendovým blafákem přidal druhý gól v zápase. Beauguel pálí ostrými, na oslavu tančí a chce být králem střelců Přečíst článek › Do prostřední části si však hosté přenesli zbytek přesilovky a Ondrušek bombu od modré snížil. Kohouty to povzbudilo, jenže útočně naladění Indiáni jejich snahy ve zbytku třetiny uťali pěti góly. Ruce po povedené ráně zvedl Kracík (gól byl připsán Malátovi), dvakrát se trefil kapitán Gulaš a na 7:1 pro Škodu zvyšoval po parádní kombinaci Malát. Lukáše po druhé třetině nahradil v bráně mladíček Mokrý. Závěrečné dějství se dohrávalo už jen z povinnosti. A ačkoliv Indiáni věděli, že Liberec ve Vítkovicích rovněž směřuje k vítězství a jejich šance na čtyřku se rozplývá, tak před startem předkola potvrdili solidní formu třetí vysokou výhrou v řadě. Suchý ještě v početní výhodě zkompletoval hattrick, to už byl v olomoucké bráně zpátky Lukáš. A A na konečných 9:1 pro Plzeň zpečetil skóre po individuální akci 17letý obránce Jiříček. Ve středu to však bude s Kohouty zcela jiný zápas. HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 9:1 Třetiny: 2:0, 5:1, 2:0. Branky a nahrávky: 5. Suchý (Kodýtek), 17. Suchý (Mertl, V. Lang), 27. Malát (Kracík), 31. Gulaš (Mertl), 37. Gulaš (P. Musil), 38. Přikryl (Kracík, Rob), 40. Malát (Kvasnička, Kracík), 45. Suchý (Rob), 55. Jiříček – 21. Ondrušek (Navrátil). Rozhodčí: Horák, Veselý – Špringl, Šimánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Střely na branku: 44:28. Bez diváků. HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – P. Musil, Mertl, Gulaš – Suchý, Kodýtek, Rob – Straka, Kracík, Malát – Dočekal, Přikryl, Eberle. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Špaček. HC Olomouc: Lukáš (40. Mokrý) – Ondrušek, A. Rutar, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, Škůrek – J. Káňa, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Burian, Gřeš, Bambula – Mácha. Trenéři: Moták a Tomajko. Je tu play-off PŘEDKOLO:Plzeň (5.) – Olomouc (12.)

Program: středa 10. 3., čtvrtek 11. 3.: Plzeň – Olomouc,

sobota 13. 3., případně neděle 14. 3.: Olomouc – Plzeň

Případný rozhodující pátý zápas, úterý 16. 3.:

Plzeň – Olomouc

Výsledky v sezoně: Plzeň – Olomouc 2:1 pp, 1:2 pp, 4:3, 9:1.

Další série: Hradec Králové – Litvínov, Pardubice – Karlovy Vary, Vítkovice – Brno.

START ČTVRTFINÁLE

18. března

START SEMIFINÁLE

3. dubna

START FINÁLE

18. dubna