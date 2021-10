Jen pro připomenutí:

Příští úterý Indiáni hostí Olomouc, předtím v neděli vyzvou extraligového lídra Třinec a hned v pátek se před domácím publikem střetnou s druhým týmem soutěže Pardubicemi (duel 16. kola začne v 17.30 hod.).

„Sice se vyhneme cestování, ale jinak hrát čtyřikrát po sobě doma není bůhvíco,“ uvedl člen trenérského štábu Miloš Říha.

Výhry nad silnou Spartou, která se zrodila po šílené přestřelce, si však cení. „Zvlášť po předchozí porážce v derby v Karlových Varech, kde jsme spálili spoustu šancí a měli jsme si odvézt tři body, nás to povzbudilo,“ prohlásil 39letý kouč.

A přidal ohlédnutí za divočinou s pražským rivalem. „Super zápas, otočený k vítězství. I za stavu 1:3 jsme věřili, že to zvládneme. A povedlo se,“ ocenil Říha.

Jestliže diváci v hale si vítězství 5:4 v infarktovém závěru užívali, trenéři si prošli peklem. „Nebylo to tak hrozné. To špatné přišlo už ve druhé třetině, kdy soupeř trestal naše nevynucené chyby kolem modrých čar. A když prohráváte 1:3, tak to chcete otočit. Trochu jsme přeházeli útoky i složení přesilovkové řady a v početní výhodě jsme dali rozhodující gól,“ shrnul bitvu Říha.

Teď už se ale v Plzni soustřeďují na souboj s pardubickým Dynamen. Týmem, který včera urval výhru na Spartě, ale až v nájezdech. A protože mistři z Třince brali tři body ve Vítkovicích, sesadili Východočechy z prvního místa na druhé.

„Bylo by divné, kdyby se Dynamo po letním posílení nedrželo v popředí tabulky,“ uvedl Říha, jehož trenérská dráha je s pardubickým hokejem hodně spojena.

Kromě mládežnických celků vedl v sezoně 2014/15 i první tým Dynama, shodou okolností se současným plzeňským parťákem Václavem Baďoučkem. Jenže už v polovině října byli od mužstva zase odvoláni.

A Říhovi zhořkl i návrat do Pardubic v úvodu běžící soutěže. Plzeň tam tehdy prohrála 0:4. „Šlo o první kolo, navíc po zdravotních potížích, které nás v závěru přípravy sužovaly. Byl to hodně specifický zápas,“ vybavil si kouč. „Prvních deset minut jsme hráli výborně, ale od druhé třetiny nás soupeř válcoval. Dnes jsme ale v jiné formě i situaci,“ prohlásil.

Škodovka poté zabrala a díky dlouhé bodové šňůře se vyšvihla do horní poloviny tabulky. „Atmosféra v týmu je výborná a věřím, že to proti Pardubicím potvrdíme. Dynamo má sice nabitý kádr, má formu, ale my jim chceme oplatit porážku z prvního kola,“ vyhlásil obránce Peter Čerešňák.

V onom zahajovacím dějství plzeňské střelce vychytal donedávna spoluhráč a teď pardubická opora Dominik Frodl. „Že to Frodlíkovi jde, ukázal i naposledy na Spartě. Vytáhl zákroky jak z filmu, ale o to víc se musíme cpát do brány a znepříjemňovat mu život. Což platí, ať už proti nám bude stát jakýkoliv gólman,“ dodal Čerešňák.