Indiáni prohráli tři zápasy v řadě a klesli na třetí místo. Pardubice se po změně trenéra vyškrábaly z předposledního místa na osmou příčku.

Trenér Plzně Ladislav Čihák zaměřil přípravu na vyšší efektivitu v koncovce. „Ve Zlíně jsme vystřelili devatenáctkrát na branku a měli jsme sedm přesilovek. Málo jsme stříleli. Těch devatenáct střel mělo být jen z přesilovek. Ve střelbě musíme být lepší a efektivnější,“ řekl Čihák.

Kouč věří, že jeho svěřenci v Pardubicích zastaví třízápasovou sérii porážek a vyhrají. „Teď máme trochu horší výsledkové období, hráčům jsem vyčetl, v čem nás tlačí bota. Stalo se, ale musíme jet dál a zastavit to. Potrénovali jsme, kluci se snažili na tréninku o změnu,“ uvedl Čihák.

Na nižší produktivitě se mohla podepsat i absence klíčových útočníků Mertla a Musila, v juniorské reprezentaci je Přikryl. Pour, Stach a Rob jsou ze střelecké formy.

„Nemyslím si ale, že naše křehkost je v tom, že máme úzký kádr, jak psala média. Nikdo už nepíše, kolik máme mladých hráčů, ale zaznělo jen, že máme úzký kádr,“ vysvětlil Ladislav Čihák.

Zřejmě jediným útokem, který v Pardubicích zůstane pohromadě, bude trojice Eberle, Straka, Kodýtek.

Petr Straka očekává bojovné utkání. „Pardubice mají na bojovnosti založenou hru. I když se výsledkově zlepšily, stále nejsou v tabulce tam, kde by chtěly být. Takže očekávám, že do toho půjdou na krev. My do toho musíme jít také naplno a nenechat je, aby nás předčily v důrazu nebo v bojovnosti,“ burcuje Straka.

Věří, že herní kvalita je na straně Plzně. „Naše lajna tam dokázala odehrát skvělé zápasy. Doufám, že je dokážeme napodobit,“ přeje si.

Straka je přesvědčen, že se série tří proher nepodepsala negativně na náladě v kabině. „Stalo se a nikdo z toho nemá radost. Pokud bychom byli skleslí, ničemu nepomůžeme. Ve Zlíně, s Olomoucí a se Spartou nám chybělo lepší zakončení, takže jsme se zaměřovali na střelbu a tečování střel nebo dorážky před brankou. Na jeden gól se těžko vyhrává, proto se musíme zlepšit,“ dodal Petr Straka.