V posledním utkání tohoto roku narazí hokejová Škoda Plzeň na jedno z nejlepších mužstev extraligy. Ve čtvrtečním 31. kole hostí od 17.30 hodin druhý tým tabulky pražskou Spartu. Indiáni jsou jedenáctí, ale se Spartou tuto sezonu odehráli dva vyrovnané zápasy,i když padli 2:3 a 3:5.

První zápas mezi Škodou Plzeň a Spartou v 5. kole extraligy na západě Čech vyhráli Pražané 3:2. Plzeňští hokejisté jim chtějí vrátit nejen tuto porážku, ale i tu 3:5 z Prahy v 18. kole. | Foto: hcplzen

„I v minulosti jsme hráli se Spartou dobré zápasy. Utkání jsou vždy vyrovnaná. Na první zápas této sezony v Plzni si pamatuji, dvě tři minuty před koncem jsme vyrovnávali na 3:3, ale rozhodčí nám po trenérské výzvě Sparty gól neuznali,“ vybavil si obránce Škodovky David Kvasnička.

Mistrovský Třinec, Pardubice a Sparta jsou favority na zisk titulu. „Sparta má spoustu výborných hráčů a individualit i skvělý systém. Takže si myslím, že jí to do sebe dobře zapadá, celkově jde o silný tým. Víme o kvalitách Sparty, čeká nás hodně těžký zápas,“ řekl 24letý hokejista.

Aby Škodovka uspěla, potřebuje podle Kvasničky dát do zápasu všechno. „Jít do toho na sto procent, hodně bruslit, dohrávat a vyhrávat souboje a nechat na ledě srdíčko,“ prohlásil.

Atraktivní soupeř a povánoční čas láká fanoušky. „Slyšeli jsme, že je prodáno hodně lístků. Věříme, že lidi nám pomůžou nastartovat se a zápas bude pro všechny super zážitek,“ přeje si odchovanec plzeňského hokeje.

„Na zápas se Spartou se vždy hodně těšíme, protože utkání se Spartou, hlavně v Plzni, mají skvělou atmosféru, přijde spoustu lidí a ženou nás dopředu,“ dodal Kvasnička.

Kvůli účasti Pardubic na Spenglerově poháru v Davosu má plzeňská Škoda odložený sobotní duel na východě Čech. „Myslím si, že nějak extra nevnímáme, že se Spartou je to poslední zápas roku. Jde o další utkání, které potřebujeme urvat za tři body i vzhledem k tomu, že se nám nepovedl úterní zápas ve Varech. To je extra motivace,“ uvedl obránce.

Škodovka prohrála ve Varech 1:4, když selhala především v produktivitě. „Neházel bych to jen na útočníky, protože v dnešním hokeji je produktivita věcí i obránců. Snažíme se na tom v tréninku pracovat. V zápasech musíme jít do brány, udělat před ní chaos, dorážet puky a doufat, že do brány spadne šťastný gól,“ konstatoval David Kvasnička.

