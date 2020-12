Obejít se museli už bez tří juniorských reprezentantů, kteří nastoupili do závěrečného kempu české dvacítky před mistrovstvím světa, v čele s autorem hattricku z minulého zápasu Filipem Přikrylem. V pohodě hrající Škodovku to však nezbrzdilo a s šesti beky a desítkou útočníků Mountfield o druhé adventní neděli jasně převálcovala.

Západočeši byli pohyblivější, důraznější a hlavně produktivnější. Jen po 22 sekundách hry se hradeckou obranou prosmýkl kapitán Gulaš, prohodil si i Nedomlela a gólmana Mazance prostřelil mezi betony. Parádní gól na úvod. Plzeňští dál častěji útočili a v osmé minutě znovu po skvělé souhře vedli už 2:0. Z rohu nabíjel Straka a obránce Čerešňák zkoupal explzeňského brankáře ve službách Mountfieldu blafákem do bekhendu. Další bleskový výpad Indiánů proměnil v třetí gól znovu bek. Budík si proskočil mezi dvěma bránícími hráči a střílel pod horní tyč. Hradec ještě bleskově odpověděl. Jen 19 sekund poté se po pravé straně prohnal Hronek a propálil Frodla v plzeňské kleci. Hradečtí ožili, tlačili na soupeře, ale Frodl dobře vyjel proti Orsavově zakončení a betonem vytěsnil šanci Lva.

Atraktivní duel pokračoval i ve druhé části. Frodl skvěle vychytal Klímu a poté skórovali zase hosté. Mazanec zakročoval proti Gulašovi, jenže ten puk přistrčil ještě Suchému a Plzeň vedla znovu o tři góly. Domácí ještě bojovali, Růžička však v přesilovce neuspěl a Frodl švihem lapačky zastavil Zámorského bombu. Po skončení oslabení kryl gólman i Perretův nájezd. A ve 34. minutě s chutí hrající hosté odskočili soupeři ještě víc. Aktivní Straka v rohu vykličkoval Hronka a přesně přihrál k vzdálenější tyči Budíkovi na jeho druhý gól v zápase.

Čtyřbrankové vedení otvíralo hostům širokou cestu ke třem bodům. Indiáni na rozdíl od minulého zápasu se Zlínem, kdy málem poztráceli ještě luxusnější náskok, po ní šli až do konce soustředěně. Mohli přidat i šestý zásah, ale Stříteský v přesilovce Mazance nepřekonal. Zápas však Indiáni kontrolovali až do konce, soupeři nic nedovolili a slavili čtvrté vítězství po sobě. Bodově se tak Škodovka dotáhla na vedoucí Třinec. Hradec naopak padl popáté z minulých šesti zápasů.

Hlasy trenérů:

Vladimír Růžička (Hradce Králové): „Do utkání jsme vstoupili hodně špatně, hned v první minutě jsme dostali gól, a od toho se zápas odvíjel. Dělali jsme hrubé chyby a soupeř hrál jednoduchý hokej, na jednu dvě rychlé nahrávky dopředu. Dostal se do šancí a ty hned v první třetině proměnil. Kolem brány jsme měli strašný zmatek a nechávali tam volné hráče, což je potom pro brankáře strašně těžké. Nedokázali jsme se dostat do kontaktu na 2:3 nebo 2:4 a když jsme s tím chtěli ve třetí třetině něco udělat, měli jsme zase tři vyloučené hráče a Plzeň si to pohlídala.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Předvedli jsme velice dobrý výkon, asi jeden z nejlepších v sezoně. Rychle jsme se dostali do vedení a potom jsem na hráčích viděl takový zkušený projev. To byl rozdíl oproti minulému zápasu se Zlínem, kde jsme ztratili vysoké vedení. Tentokrát jsme si výsledek pohlídali. Převedli jsme skvělé individuální akce a celkově ten výkon byl opravdu z naší strany povedený.“

MOUNTFIELD HK – HC ŠKODA PLZEŇ 1:5

Třetiny: 1:3, 0:2, 0:0. Branky a nahrávky: 11. Hronek (Perret) – 1. Gulaš (L. Kaňák), 8. Čerešňák (Straka, Eberle), 11. Budík (Kracík), 23. Suchý (Gulaš, Čerešňák), 34. Budík (Straka). Rozhodčí: Pražák, Kubičík – Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 6:5.

Bez využití. Střely na branku: 32:29.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík, Čáp – Smoleňák, Cingel, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pilař, Koukal, Kelly Klíma. Trenéři: Růžička, Branda a Kočí.

HC Škoda Plzeň: Frodl – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička – Suchý, Kracík, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Stach. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.