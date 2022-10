V závěru druhé třetiny jste ještě za stavu 1:2 měli obrovskou šanci srovnat, jenomže přes minutu dlouhou přesilovku pět na tři jste nevyužili. Šlo o klíčový moment zápasu?

Myslím, že jo. Mohli jsme srovnat na 2:2, uklidnit se, avšak gól jsme nedali. V těch momentech se utkání nejspíš rozhodlo.

Navíc v úvodu třetí dvacetiminutovky přišel další políček, když se Hradec během minuty utrhl do třígólového náskoku.

Na startu třetí třetiny nám po našich chybách dvakrát ujeli a odskočili nám o dva góly. My jsme se následně tlačili do útoku, nahazovali jsme kotouče, šli jsme po nich, nicméně jsme skórovali jen jednou. Škoda.

Tu jedinou branku jste vstřelil vy. Jak se zrodila?

Byli jsme na puku v útočném pásmu a soupeře jsme zamkli. Ludwig Blomstrand mě skvěle našel, já jsem se jen snažil kotouč trefit z první, a i když mi jejich bek ještě strčil do hokejky, tak mi to tam naštěstí padlo. Škoda, že nepřišel gól dříve, šance byly, jenže v závěru se to už těžko dotahovalo.

Bylo znát, že jste do utkání nastoupili jen s jedenácti útočníky a nemohli poskládat čtyři ofenzivní formace?

To je spíš otázka pro Honzu Schleisse a Ludwiga Blomstranda, kteří střídali do dvou lajn. Ti toho odvedli víc než dost. Já jsem hrál ve čtvrté formaci se Samem Bittenem a buď Honza nebo Ludwig tam chodil s námi.

V pátek vás čeká zápas na ledě mistrovského Třince, který ale rovněž nezažívá dobrý start do sezony. Co vás tam čeká?

Těžké utkání a předtím navíc i dlouhá cesta. Třinec se také trápí, my se na ně budeme od pondělí chystat a já doufám, že to zvládneme a odvezeme si domů tři body.

Plzeň po čtyřech povedených zápasech narazila. Sérii utnul Hradec