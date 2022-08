V úterý by se měl hrát v Plzni konečně zase hokej. Tým Škody Plzeň vyzve v přípravě na nový ročník extraligy Energii Karlovy Vary. Zápas v Logspeed CZ Aréně začne v 17.30 hodin a Indiáni narazí na daleko rozehranějšího soupeře.

Pro rivala z lázní to bude už šestý herní test před sezonou, zatímco Plzeň v novém složení odehrála teprve dvě utkání. Na úvod doma smázla prvoligový Šumperk 4:0, jenže druhé střetnutí musí Škodovku stále strašit. Z Litvínova si před týdnem odvezli Indiáni výprask 0:7 a zatím neměli šanci si spravit chuť. Na čtvrtek plánovaná odveta v Plzni byla totiž kvůli rozšíření střevních potíží v týmu Vervy zrušena.

„Porážka v Litvínově byla hodně nepříjemná, ten zápas byl naší strany špatný. V tréninku jsme ale pracovali na odstranění chyb, chtěli jsme to odčinit, ale odveta v Plzni se nekonala a nám nezbývalo než znovu jen trénovat,“ uvedl trenér Miloš Říha.

„A i když důvody soupeře chápeme, sami jsme si něčím podobným prošli v minulé sezoně, tak to utkání v přípravě chybí. Teď věříme, že s Karlovými Vary se hrát bude a jsme na zápas nachystaní. Rozhodně chceme podat lepší výkon než v Litvínově. Musíme,“ zdůraznil jeden z dvojice hlavních koučů Škodovky.

Zároveň Říha připouští, že se projevuje generální obměna plzeňského kádru.

„V týmu je deset nových hráčů a vše si teprve sedá. Sestava se i kvůli nějakým menším zraněním mění, i my jako trenéři s tím různě točíme, a na souhře je to pochopitelně vidět. Přesto se nemůže opakovat takový výbuch jako v Litvínově. A je jedno, že to přišlo pouze v přípravě,“ uvedl Říha.

Energie naposledy minulý týden padla v Mariánských Lázních s Libercem 0:2, předtím ale v KV Aréně porazila prvoligové Litoměřice 3:1 a stejným poměrem ještě dříve uspěla v Liberci. Na úvod si však Karlovarští připsali dvě porážky, v Sokolově 0:1 po nájezdech a v Litvínově 2:5.

Souboje rivalů Škodovky a Energie mají tradičně velký náboj. Ještě o něco emotivnější bude dnešní zápas pro hlavního trenéra karlovarského týmu Davida Bruka. Třiapadesátiletý kouč totiž v Plzni žije, na střídačce zdejší mládeže působil deset sezon a teď se tu poprvé ukáže coby kouč soupeře.

Vstupenky na přípravné derby týmů ze západu Čech je možné zakoupit online nebo na pokladnách plzeňského stadionu, které se otevřou dvě hodiny před utkáním.

Detroit? Nová výzva. Berou mě jako střelce, těší Dominika Kubalíka