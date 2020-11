Hned po koronavirové pauze Indiáni na severu vyhráli 4:1 a teď se s Vervou utkají na vlastním ledě. Zápas prvního týmu s dvanáctým začne v Logspeed CZ Aréně bez diváků v 17.30 hodin.

Doma Západočeši naposledy porazili potápějící se Pardubice a svou vítěznou sérii natáhli už na šest utkání. Také Litvínov v minulém kole zabral, když po výhře v Brně získal první tři bodya opustil poslední příčku.

„Zápas v Brně jsme ubojovali. Jsou to pro nás velmi důležité body a nějaké bychom rádi přidali i v Plzni,“ prohlásil litvínovský trenér Vladimír Orzságh.

Toho si je vědom i Ladislav Čihák, hlavní kouč Škodovky.

„Ani předtím v Litvínově se naše výhra nerodila lehce. Teď se Vervě povedl zápas na Kometě a budou na to chtít navázat. My hrajeme doma, do utkání dáme maximum, připravíme se a budeme chtít vyhrát,“ řekl Čihák.

To, že se Škodovka poměří s Litvínovem podruhé během šesti dnů, bere jako fakt.

„V této zvláštní sezoně nás hned tak něco nemůže překvapit. Třeba v lednu hrajeme zase dvakrát po sobě doma s Třincem. Takže nic mimořádného. Jen si připomeneme pár věcí z předchozího utkání na ledě Vervy,“ podotkl plzeňský trenér.

Jaké konkrétně?

„Zápas v Litvínově byl první po restartu, takže to nebylo ideální. Výkon s Pardubicemi byl zase o stupínek lepší, ale pořád je na čem dělat. Musíme zlepšit vhazování, střelbu, ale také hru v obranném pásmu,“ zdůraznil Čihák.

A nepřeceňuje ani vedoucí pozici týmu. „Pořád jsme na začátku sezony. Teď může být tým první, po měsíci se propadne třeba na sedmé místo a v tom dalším už může být dole. Důležité je, že i když vyhráváme, tak kluci nijak nepolevují, a tak by to asi mělo být,“ sdělil kouč. „Asi nejen my jsme rádi, že můžeme hrát. Nákaza snad klesá a třeba po Novém roce by na utkání mohli přijít už nějací diváci,“ podotkl optimisticky Ladislav Čihák.

Doma se škodováci zase dlouho neukáží. Čeká je totiž šňůra pěti zápasů u soupeřů.

V neděli hraje Plzeň od 17.00 v Českých Budějovicích, poté v Olomouci, Třinci, Karlových Varech a trip po cizích kluzištích uzavřou Indiáni na Spartě.