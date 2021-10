Do souboje s hradeckým Mountfieldem, kdy Přikryl hned v úvodu otevřel z dorážky skóre a přispěl k výhře domácí Škodovky 4:2.

„Konečně mi tam spadl první gól. A i když to nebyla žádná krása, tak i takové góly se počítají a hlavně jsem rád, že jsme zápas dotáhli k vítězství,“ uvedl rodák z Rokycan, který se do plzeňského klubu vrátil v předminulé sezoně ze zámořské štace.

Mountfield zahájil zápas v Plzni tlakem, ale paradoxně z první vážnější šance Škodovky inkasoval. Jak se vaše akce zrodila?

Já zrovna skočil na led, když puk vyplaval na Sebastiána Maláta. Ten se výborně tlačil za gólem, odrazilo se to ke mně a spadlo to tam. Jsem rád, že se naší čtvrté lajně povedlo takhle vstoupit do utkání.

Těší to o to víc, že čtvrtý útok (Malát, Přikryl, Kuťák) má za úkol hlavně brát soupeřům energii a rozbíjet jejich ofenzivní snahy?

Na led jdeme vždy s tím, že chceme co nejvíc pomoci týmu. Od trenérů máme nějaké úkoly, ty se snažíme plnit a když to podložíme gólem, tak je to ještě lepší.

Obzvlášť když dáte branku hned ve třetí minutě utkání.

Rychlý gól, ale třeba i povedený hit, je dobrý pro celý tým, i z individuálního hlediska. Spadne z vás nervozita, víc si věříte, takže dobře začít je vždycky důležité.

Po druhé třetině však Plzeň vedla jen 3:2. Asi nebylo lehké proměnit těsné vedení ve vítězství, že?

Hradec se do nás ještě tlačil a potvrdil, že je to kvalitní a hodně zarputilý soupeř. Ale my při vědomí, že nám poslední třetiny předtím nešly a ztráceli jsme v nich nadějně rozehrané zápasy, jsme se na hájení náskoku o to víc soustředili a dotáhli jsme utkání k důležitému vítězství.

Druhá výhra v řadě za tři body posunula Plzeň už na deváté místo do závěsu za další tři celky s 13 body na kontě. Je zase líp?

Rozhodně. Po nepovedeném startu jsme na sobě měli nějakou deku, chtěli jsme to zlomit a teď jsme brali body popáté v řadě. Což je úleva. Bavili se fanoušci a i nás hokej zase víc těší. Jen na to musíme navázat v dalších zápasech.

Na pátek plánovaný souboj desátého kola ve Vítkovicích máte odložený na 17. listopad. Přijde pauza v zápasy nabitém úvodu soutěže vhod?

Začátek ligy je náročný, ale zápasy byly kvůli covidu podobně našlapané i v minulé sezoně. Takže si užijeme den volna, trochu vypneme od hokeje, a pak jdeme znovu do práce. Už v neděli nás doma čeká Liberec.