Po hráčských výměnách v tomto týdnu byli fanoušci zvědaví, jak to hokejistům Škody Plzeň půjde v extralize. Indiáni prohráli na ledě Motoru České Budějovice 3:4, z posil hrál pouze obránce Martin Bučko, brankář Milan Klouček nechytal. Škodovka prohrála pošesté v řadě, popáté za sebou vyšla bodově naprázdno. A po výhře Vítkovic se v tabulce propadla na dvanácté místo, poslední postupové do předkola play-off.

Hokejová Tipsport extraliga: Banes Mortor Č. Budějovice - HC Škoda Plzeň. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Hosté inkasovali v 18. minutě z hole Kondelíka. Plzeňský brankář Hlavaj jinak zlikvidoval ránu Ordoše, pokus Harrise a hlavně hbitým přesunem střelu Pýchy.

Ve druhé části Hlavaj vychytal Douderu, ale ve 28. minutě zvýšil Harris na 2:0.

Krátce po půlhodině hry ztroskotal Jansa na domácím gólmanovi Hrachovinovi. Ve 33. minutě se Indiáni dočkali, když Holešínský snížil střelou nad vyrážečku.

Za 41 vteřin Motor opět vedl od vě branky, protože po přečíslení dva ne jednoho skóroval Valský.

Na konci druhé třetiny hrála Plzeň 45 vteřin přesilovku pět na tři, ale Schleissovu střelu zblízka lapil Hrachovina.

V 51. minutě Kondelík tečoval za Hlavajova záda puk vystřelený od modré – 4:1.

Poté Hlavaj vychytal Ordoše.

Hosté se dočkali snížení čtyři a půl minuty před koncem, kdy se Jansa prosadil ve vlastním oslabení.

V čase 57:13 plzeňští trenéři odvolali Hlavaje, minutu a půl před koncem duelu byl vyloučen domácí Kondelík za zdržování a výhodu šest na čtyř zužitkoval Zámorský střelou od modré. Do konce zápasu scházelo 46 vteřin a Škoda prohrávala 3:4.

Hosté znovu zkusili hru bez brankáře, ale vyrovnání se už nedočkali.

„Měli jsme špatný vstup do utkání, ustrašený výkon, málo pohybu. Ve druhé části se to příliš nezlepšilo, inkasovali jsme druhý gól. Sice jsme brzy dali kontaktní branku, ale opět brzy dostali – poněkolikáté letos již špatná situační hra. V poslední periodě domácí odskočili a nám se povedlo snížit, ale už to bylo taková křeč. Dnešní výkon nebyl vůbec dobrý z naší strany,“ řekl trenér Škody Plzeň Petr Kořínek.

Už zítra od 16.30 hodin hraje Škoda Plzeň doma derby proti Karlovým Varům. Pak má extraliga reprezentační přestávku.

