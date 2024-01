Asi málokdo čekal, že hokejisté Škody Plzeň oloupí pardubické Dynamo o body. Jenže jedenáctí Indiáni na ledě lídra extraligové tabulky a aspiranta na mistrovský titul příjemně překvapili. Do 49. minuty hrála Plzeň v Pardubicích nerozhodně 1:1, než inkasovala na 1:2. Třetí gól dostala při power-play do prázdné brány a nakonec prohrála dohrávku 32. kola 1:3. Hattrickem Škodovku odrovnal Mandát.

Adam Benák (vpravo) atakuje pardubického Tomáše Hyku před brankou Škody Plzeň, kterou střeží Samuel Hlavaj. | Foto: Jindřich Jäger

Hned na začátku zápasu ztroskotal na pardubickém brankáři Willovi hostující útočník Söderlund.

To muselo Škodovku mrzet, protože za necelé tři minuty poslal Dynamo do vedení Mandát – 1:0.

V první třetině stála za zmínku ještě Soukupova střela těsně vedle branky domácích a Hlavajův zákrok proti Hykovi.

Zkraje druhé dvacetiminutovky Plzeň nejprve přežila oslabení, v němž zahrozili Radil a Zohorna. Škodovka se pak ubránila i při vyloučení svých dvou hráčů. Pardubická výhoda dvou hokejistů na ledě trvala 24 vteřin.

V závěru prostřední třetiny vychytal Hlavaj Urbana.

Do Pardubic jedeme s cílem sebrat nějaké body, říká slovenský útočník Škody

Ze třetí třetiny uběhla minuta a Škodovka se radovala z vyrovnání. Lev našel u pardubické branky volného Jansu a ten vyrovnal – 1:1. „Popravdě ani nevím, zdali jsem ten gól vstřelil vůbec já. Moc jsem to popravdě neviděl, po nahození Kuby Lva jsem do toho bouchnul, ale nevím, zdali to bylo do puku, či hokejky obránce. Nicméně jsem za branku moc rád,“ popsal klubovému webu Filip Jansa.

Plzeňská radost trvala jen sedm minut, protože ve 49. minutě Mandát vrátil Dynamu vedení – 2:1. Před gólem ztroskotal na Hlavajovi Hyka.

Dvě a čtvrt minuty před koncem utkání plzeňští trenéři zkusili power-play, ale ta netrvala dlouho, protože za 19 vteřin trefil prázdnou bránu Mandát – 3:1.

Škoda dál zkoušela hru v šesti, ale bez gólu.

„Ze začátku utkání to nebylo zcela ideální z naší strany. V kabině jsme si k tomu něco řekli a postupně se naše hra zlepšovala. Škoda, že se nám to nepovedlo ve třetí třetině celé otočit,“ mrzí Jansu.

Už v pátek (17.30) hraje Plzeň na ledě Českých Budějovic.

